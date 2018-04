Il meraviglioso Hellblade | Senua' s Sacrifice debutta su Xbox One ed è già scontato del 10%

eurogamer

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Dopo averto su PC e PS4 dimostrando come il modello indie AAA possa effettivamente rivelarsi un successo,'sè finalmente disponibile anche per i giocatoriOne e ovviamenteOne X.L'annuncio arriva direttamente dai ragazzi di Ninja Theory che hanno deciso di lanciare il titolo con un 10% di sconto che fissa il prezzo sui €29,99 e di dare vita anche a una iniziativa davvero lodevole. Se nella prima settimana di disponibilità (che si concluderà il 18 aprile) il gioco riuscirà a vendere 50.000 unità, Ninja Theory donerà $25.000 all'associazione Mental Health America. In caso di 100.000 unità vendute verranno invece donati $50.000.Per chi non avesse mai sentito parlare di(vi consigliamo di leggere la nostra recensione) si tratta di un action in terza persona fortemente atipico che segue le vicende di, una ragazza affetta da ...