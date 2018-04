Il giovane Karl Marx e noi tra teoria | lotta e amore

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) "Il" è un titolo sbagliato per un film azzeccatissimo. Sbagliato perché l'opera di Raoul Peck è due cose, innanzitutto: un resoconto straordinario del clima e del contesto politico e culturale nel quale è nato il socialismo scientifico ed è stato scritto il "Manifesto del partito comunista"; e la storia del sodalizio intellettuale e umano trae Friedrich Engels. Qualcosa in più, insomma, di un'operetta biografica sul.E allora emergono almeno tre spunti, come bussola per il tempo presente:Il primo è che il movimento operaio, quell'esercito fino a allora disorganizzato di proletari, di donne e uomini gettati come carbone nel forno della locomotiva industriale dell'Europa di metà ottocento, senza unascientifica (e senza una traduzione politica comprensibile e immediata, quel ...