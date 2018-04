Il finale di Grey’s Anatomy 14 si gira in chiesa | matrimonio di Alex e Jo oppure funerale

Il finale di Grey’s Anatomy 14 sarà “molto celebrativo” - prime anticipazioni sull’ultimo episodio : Mentre si avvicina il finale di Grey's Anatomy 14, il pubblico si chiede soprattutto quale sarà l'epilogo delle storyline che riguardano i personaggi di April e Arizona, destinati ad uscire di scena al termine di questa stagione con l'addio alle attrici Sarah Drew e Jessica Capshaw, il cui contratto non è stato rinnovato. Lungi dal fornire spoiler sul contenuto dell'ultimo episodio, l'attore e regista Kevin Mckidd ne ha parlato a The ...

Proposte di matrimonio e ricatti in Grey’s Anatomy 14×15 - Alex e Jo a nozze nel finale di stagione? (Recensione e promo 14×16) : Con l'episodio di Grey's Anatomy 14x15 è stata aperta la strada a quello che potrebbe essere un nuovo matrimonio tra i personaggi del medical drama, probabilmente da mettere in scena nel finale di stagione come accaduto per la dodicesima. L'ultimo matrimonio registrato in Grey's Anatomy è infatti quello del season finale 12x24, che ha visto Amelia e Owen convolare a nozze dopo le titubanze di lei. matrimonio rapidamente celebrato ed ...

April morirà in Grey’s Anatomy 14? Perché l’addio a Sarah Drew nel finale di stagione potrebbe essere tragico : È da giorni ormai che il pubblico del medical drama si sta chiedendo se April morirà in Grey's Anatomy 14 al termine di questa stagione. L'annuncio del licenziamento delle due attrici Jessica Capshaw e Sara Drew, interpreti rispettivamente di Arizona Robbins e April Kepner, rappresenta la fine di un'era per questa serie che ha fatto della caratterizzazione dei suoi personaggi uno dei suoi punti di forza: Grey's Anatomy perde da un lato ...

Grey’s Anatomy e Scandal condivideranno un altro attore - l’uomo che sparò a Derek nel finale del political drama : Grey's Anatomy e Scandal si preparano ad avere un altro attore in comune. Dopo aver condiviso i volti di molti personaggi ricorrenti nelle due serie, il finale del political drama di Shonda Rhimes in onda la prossima primavera ospiterà un altro interprete già viso nel medical drama della stessa showrunner. Per gli affezionati dell'universo ShondaLand il volto di Michael O'Neill è nient'altro che quello del folle armato di pistola che provocò ...