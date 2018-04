huffingtonpost

: Ha raggirato Ilaria D’Amico per oltre un milione di euro: commercialista condannato a 2 anni e mezzo - LaStampa : Ha raggirato Ilaria D’Amico per oltre un milione di euro: commercialista condannato a 2 anni e mezzo - Corriere : Ilaria D’Amico, condannato il commercialista: le ha rubato oltre un milione - giangio87 : RT @HuffPostItalia: Il commercialista di Ilaria D'Amico le ha sottratto oltre 1 milione di euro. Condannato a due anni -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La truffa, in seguito a un accertamento della Guardia di Finanza, è stata scoperta nel 2013: ilDavide Censi haalla clienteD'une 300 mila. La pratica andava avanti dal 2005 e adesso è arrivata la condanna: 2 anni e 6 mesi e una provvisionale di 50milain favore della giornalista sportiva. Inizialmente Censi si era difeso, sostenendo che quei soldi fossero in realtà il suo compenso per il lavoro svolto. Non lo hanno creduto i giudici: il denaro serviva a pagare le tasse della D'e ilse ne è indebitamente appropriato. "Mi fidavo di lui, sono inesperta in pratiche fiscali", ha commentato la giornalista.Si legge sulla Stampa:"All'inizio l'accertamento della finanza doveva riguardare solo il 2011 e il 2012 ma trovando irregolarità, veniva scandagliato tutto a ritroso fino al ...