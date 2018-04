Il Capitano Maria | nuova fiction RAI con la Incontrada | quando va in onda

La fiction Il Capitano Maria a maggio su Rai1? Vanessa Incontrada protagonista in attesa di Non Dirlo al Mio Capo 2 : In attesa di vederla in Non Dirlo al Mio Capo 2, Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction Il Capitano Maria , che dovrebbe debuttare su Rai1 a maggio . La trama è incentrata su Maria Guerrera, Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale (che dovrebbe essere Bari) dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il ...

“Grazie - Francesco”. C’è posta per Te - il grande cuore di Totti conquista Maria De Filippi. L’ex Capitano della Roma manda in estasi il pubblico : campione dentro e fuori il campo. Un gesto davvero bellissimo : Il campo lo ha lasciato da qualche mese, e c’è chi non maledice il giorno in cui il tempo ha deciso di scorrere così veloce. Epperò, ogni qualvolta si muove sono applausi e applausi scroscianti. Sia che giri per un campo da calcio, sia, come ieri, in uno studio televisivo. Così Francesco Totti ha conquistato il pubblico di C’è posta per Te, il programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. La strada che ha portato L’ex ...