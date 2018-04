Il Cacciatore | anticipazioni puntata 11 aprile 2018

Il Cacciatore prima serata Rai 2 : puntata 11 aprile - le anticipazioni : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai2.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Il Cacciatore: la trama EPISODIO 7 " "La tana del ...

IL Cacciatore/ Anticipazioni dell'11 aprile 2018 : scacco matto a Bagarella : Il CACCIATORE, Anticipazioni dell'11 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Saverio riesce a fare le dovute pressioni a Tony ed a scoprire dove si nasconde Don Luchino. (Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 08:13:00 GMT)

Il Cacciatore - anticipazioni puntata 11 aprile : Bagarella viene arrestato : Mercoledì 11 aprile, alle 21.20 su Rai2, torna l’Italia ferita dalle stragi di via Capaci e via D’Amelio ma che, nonostante tutto, rifiuta di arrendersi e quindi comincia la vera guerra alla mafia: liberamente ispirata alla storia del magistrato Alfonso Sabella, sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo Caselli, – raccontata nel libro cacciatore di mafiosi edito da Mondadori – prosegue la fiction Il cacciatore. La serie ...

Il Cacciatore anticipazioni dell’11 aprile : Scacco a Bagarella? : Il Cacciatore anticipazioni dell’11 aprile – La fiction di Rai 2 con protagonista Francesco Montanari tornerà con la quinta puntata il prossimo mercoledì. Il Cacciatore andrà in onda con gli episodi “La tana del bianconiglio” e “Bersagli“: le anticipazioni rivelano che il cerchio attorno a Bagarella inizierà a stringersi sempre di più. Severo e Mazza metteranno a segno l’arresto del secolo ai danni del ...

Il Cacciatore / Anticipazioni prossima puntata - 11 aprile 2018 : Bagarella finisce in manette : Il Cacciatore, Anticipazioni dell'11 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. ‘La tana del bianconiglio’ e 'Bersagli' sono i nuovi episodi. Bagarella finisce in manette(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Il Cacciatore : anticipazioni quinta puntata di mercoledì 11 aprile 2018 : Il Cacciatore Sei puntate dirette da Stefano Lodovichi e Davide Marengo e scritte con l’ausilio di Alfonso Sabella, colui che ha ispirato la figura di Savero Barone, il protagonista: la nuova fiction di Rai 2 Il Cacciatore, partita il 14 marzo 2018, racconta una delle pagine più cruente della lotta tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni ‘90. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di settimana in ...

Anticipazioni de Il Cacciatore - puntate del 4 e 11 aprile su Rai2 : chi è Lucio Raja e cosa nasconde? : Come proseguirà la guerra tra Saverio Barone e il clan Bagarella? Ce lo svelano le Anticipazioni de Il Cacciatore, con la quarta puntata in onda mercoledì 4 aprile su Rai2. La serie, diretta da Davide Marengo con Francesco Montanari, David Coco, Miriam Dalmazio e Roberta Caronia, si concluderà con il sesto appuntamento. Ecco le Anticipazioni sul doppio episodio trasmesso stasera. Nel primo, intitolato “Cacciatori”, Bagarella, in lutto, ...

Il Cacciatore : anticipazioni puntata di stasera - mercoledì 4 aprile 2018 : Bagarella è in lutto e interrompe la guerra mentre Barone scopre che Raja dà aiuto al boss Di Filippo.

Il Cacciatore quarta puntata : trama e anticipazioni 4 aprile 2018 : IL Cacciatore quarta puntata. Mercoledì 4 aprile 2018 va in onda su Rai 2 il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 2. Per la regia di Stefano Lodovichi e Davide Marengo con protagonista Francesco Montanari, la serie si ispira alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella e tratta dal libro Cacciatore di Mafiosi. Di seguito qualche informazione sulla fiction e le anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E ...

Il Cacciatore - anticipazioni puntata 4 aprile 2018 : II colpi che le indagini gli infliggono non fermano i protagonisti de Il Cacciatore: nella quarta puntata della serie tv, in onda questa sera alle 21:20 su Raidue, Saverio (Francesco Montanari) e Bagarella (David Coco) devono fare i conti con il proprio passato e le proprie decisioni nella guerra tra clan che non si ferma. Questa sera vanno in onda gli episodi "Cacciatori" e "L'eredità".Il Cacciatore, 4 aprile 2018: anticipazioni ...

Il Cacciatore - anticipazioni puntata 4 aprile : scoperto il covo del boss Di Filippo : Mercoledì 4 aprile, alle 21.20 su Rai2, torna l’Italia ferita dalle stragi di via Capaci e via D’Amelio ma che, nonostante tutto, rifiuta di arrendersi e quindi comincia la vera guerra alla mafia: liberamente ispirata alla storia del magistrato Alfonso Sabella, sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo Caselli, – raccontata nel libro Cacciatore di mafiosi edito da Mondadori – prosegue la fiction Il Cacciatore. La serie ha ...