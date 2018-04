Il Bologna contro le barriere | ecco la scuola calcio per disabili

Ardizzoni (UniBologna) a convegno Messaggero : «Nuove tecnologie per cure precise contro i tumori» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Bologna - il provvedimento dopo la sconfitta contro il Crotone : Il Bologna non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Donadoni è reduce dal brutto ko sul campo del Crotone, la salvezza non è stata ancora conquistato. Nel frattempo arriva un primo provvedimento, la dirigenza infatti ha deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera e fino alla fondamentale gara contro l‘Hellas Verona, match assolutamente da non fallire. L'articolo Bologna, il provvedimento dopo la sconfitta ...

Serie A 31esima giornata torna a vincere il Crotone contro il Bologna : Serie A 31esima giornata torna al successo il Crotone contro il Bologna. Crotone 1 Bologna 0 Marcatori: Simy 25° Crotone

Bologna - crepe nel portico di San Luca : riapertura dopo i controlli : Terminato il sopralluogo dei vigili del fuoco, il tratto del portico di San Luca, a Bologna, che era stato chiuso è stato regolarmente riaperto al pubblico. “L’agibilità rimane, sono lesioni storiche che conosciamo da molti anni. Abbiamo in corso un progetto e siamo in attesa del finanziamento per procedere con i consolidamenti e i restauri. La situazione è nota, c’è qualche allentamento e qualche movimento negli intonaci. ...

Bologna - alta tensione durante la partita contro la Roma : ecco cosa è successo : Il Bologna ha strappato un successo nella gara di campionato contro la Roma ma alta tensione durante match. I tifosi però non sono stati teneri con Donadoni, dimostrando di voler fortemente vincere l’incontro. Al momento della sostituzione di Verdi con Krejci sul punteggio di 1-1, il pubblico ha fischiato sonoramente la scelta di Donadoni. Il tecnico è parso molto stizzito ed ha fatto segno a Verdi di far capire cos’era accaduto. Verdi a quel ...

Bologna - la storia di Antonio Santurro : dal Siracusa all'esordio in Serie A contro la Roma : Il tempismo , alle volte, è davvero tutto. Questione di attimi, sliding doors , con la vita che può cambiare in maniera radicale. Essere nel posto giusto al momento giusto , fortuna riservata a ...

Bologna : “Sei frocio?” E poi sputi - calci e pugni contro uno studente inglese in Erasmus : La vittima è un ragazzo britannico: insultato, pestato e derubato da tre italiani nell'indifferenza totale vicino via Indipendenza. Il sindaco Virginio Merola: "Bologna non è questo. Abbraccio simbolico di tutta la città alla vittima".Continua a leggere

Bologna - ritorna Da Costa : ci sarà lui contro la Roma? : Il portiere brasiliano è tornato, un po' a sorpresa, in gruppo oggi: potrebbe giocare contro i giallorossi

Serie A Bologna - Santurro : «Un sogno esordire contro la Roma» : Bologna - Santurro si scalda. Il terzo portiere del Bologna non ha mai giocato in Serie A e in Serie B, ma molto probabilmente esordirà dal 1' contro la Roma perchè Mirante è squalificato e Da Costa è ...

Serie A Bologna - Di Vaio : «Contro la Roma per tornare a vincere» : Bologna - Il Bologna arriva alla sosta con tanto entusiasmo dopo il pareggio in casa della Lazio. "A Roma abbiamo fatto una buona partita - ha dichiarato oggi il club manager Marco Di Vaio a margine ...

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Lazio - altra frenata : 1-1 all’Olimpico contro il Bologna : Dopo il pareggio nella trasferta di Cagliari e la vittoria contro la Dinamo Kiev valsa la qualificazione ai quarti di Europa League, la Lazio affronta il Bologna tra le mura amiche dell’Olimpico per rispondere ai successi della Roma e dell’Inter. La partita casalinga contro il Bologna inizia nel peggiore dei modi per la Lazio di […] L'articolo Lazio, altra frenata: 1-1 all’Olimpico contro il Bologna proviene da NewsGo.

Gol Lucas Leiva - ancora il centrocampista : pareggio della Lazio contro il Bologna [VIDEO] : Gol Lucas Leiva, ancora il centrocampista: pareggio della Lazio, dopo pochi minuti Bologna in vantaggio contro la Lazio, continua il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna che hanno regalato subito grandi emozioni nei primi minuti. A sorpresa la squadra di Donadoni passa subito in vantaggio, tiro di Dzemaili ed errore di Strakosha, Verdi non sbaglia. Qualche minuto più tardi risponde la Lazio, pareggio ...

Gol Verdi - sorpresa all’Olimpico : Bologna in vantaggio contro la Lazio [VIDEO] : Gol Verdi, sorpresa all’Olimpico: Bologna in vantaggio contro la Lazio, continua il programma della 29^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Bologna che hanno regalato subito grandi emozioni nei primi minuti. A sorpresa la squadra di Donadoni passa subito in vantaggio, tiro di Dzemaili ed errore di Strakosha, Verdi non sbaglia. La squadra di Inzaghi chiamata alla reazione. Gol Verdi #Verdi! #Bologna in vantaggio! ...