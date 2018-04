Il 2020 l’anno della PlayStation 5

La reunion degli One Direction : perché il 2020 sarà l’anno giusto per il ritorno di Harry - Liam - Niall e Louis : La reunion degli One Direction avverrà nel 2020? Sono passati già due anni da quando Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne hanno annunciato una pausa, dopo cinque anni di straordinari successi e record in tutto il mondo. Il fenomeno musicale One Direction è uno dei più interessanti del nostro millennio: la boyband è esplosa durante la settima edizione di X Factor UK. Inizialmente, i ragazzi si presentarono alle audizioni da ...