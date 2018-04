Ici su immobili della Chiesa | la Corte europea | “Arretrati vanno restituiti”

“Bambini immobili per ore” : una maestra d’asilo ai domIciliari : “Bambini immobili per ore”: una maestra d’asilo ai domiciliari Le indagini partite dopo le segnalazioni dei genitori. Le violenze riprese dalle telecamere Continua a leggere

Immobiliare : l'effIcienza energetica non spinge - ancora - il mercato : Teleborsa, - Nelle compravendite immobiliari l'efficienza energetica non è ancora un elemento decisivo nelle scelte anche se sta conquistando spazi rispetto al passato . È questo il quadro in ...

Immobiliare : l'effIcienza energetica non spinge - ancora - il mercato : Nelle compravendite immobiliari l'efficienza energetica non è ancora un elemento decisivo nelle scelte anche se sta conquistando spazi rispetto al passato . È questo il quadro in chiaroscuro che ...

Immobiliare : l’effIcienza energetica non spinge (ancora) il mercato - il 56% delle vendite è nella classe peggiore : Nelle compravendite immobiliari l’efficienza energetica non è ancora un elemento decisivo nelle scelte anche se sta conquistando spazi rispetto al passato. È questo il quadro in chiaroscuro che emerge dallo studio realizzato da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) e I-Com (Istituto per la Competitività) che fotografa, ...

SIcilia : recupero immobili pubblIci - finanziamenti per 13 mln a 22 progetti : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Via libera dell'assessorato regionale alla Famiglia alla graduatoria provvisoria per i finanziamenti relativi al recupero di immobili pubblici in collegamento con attività di animazione sociale, interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle

Coppola - condanna a 7 anni per l’immobiliarista che inguaia anche i suoi consulenti : banchieri - avvocati e politIci : Nuova condanna per bancarotta, questa volta milanese a 7 anni di carcere, per Danilo Coppola, che inguaia una lunga serie di nomi illustri della finanza e della politica italiana tra banchieri, consulenti, avvocati e legali ex parlamentari che hanno assistito l’immobiliarista nelle sue operazioni, del calibro di Pier Francesco Saviotti (già numero uno del Banco Popolare), Arnaldo Borghesi (ex Lazard Italia), Vittorio Emanuele Falsitta (avvocato ...