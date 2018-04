I viaggi disperati dei migranti | aumentano gli sbarchi in Spagna e Grecia

today

: Il numero di rifugiati e migranti che hanno raggiunto l'Europa lo scorso anno è diminuito, ma i pericoli che devono… - UNHCRItalia : Il numero di rifugiati e migranti che hanno raggiunto l'Europa lo scorso anno è diminuito, ma i pericoli che devono… - ellabaffoni : RT @UNHCRItalia: Il numero di rifugiati e migranti che hanno raggiunto l'Europa lo scorso anno è diminuito, ma i pericoli che devono affron… - lucio_funk : RT @globalistIT: '#ViaggiDisperati': meno migranti in #Italia, aumentano in #Spagna e #Grecia -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sono 6.295 iarrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...