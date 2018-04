I Tokio Hotel da “Monsoon” a oggi | come sono cambiati Bill e Tom Kaulitz e soci

Heidi Klum e Tom Kaulitz dei Tokio Hotel amore in corso : La top model Heidi Klum dopo la fine della storia d’amore con Vito Schnabel, avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia di Tom Kaulitz, il cantante tedesco dei “Tokio Hotel”. Per loro vacanza in Messico, a Cabo San Lucas, ed effusioni a bordo piscina. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una storia nata di recente, iniziata sotto i riflettori dello show America’s Go Talent, che vede la partecipazione di entrambi. Heidi Klum e ...

Tokio Hotel : Heidi Klum adesso è fidanzata con uno dei due gemelli della band : C’è una nuova coppia che occuperà le pagine di gossip in vista dell’estate! Dopo la fine della storia con il 31enne Vito Schnabel, Heidi Klum si è consolata tra le braccia di un under 30: il 28enne Tom Kaulitz! [arc id=”1634bfd8-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Tom è il chitarrista e il fratello gemello di Bill dei Tokio Hotel e, dopo essere stato visto più volte al fianco della modella negli ultimi giorni, adesso sono ...