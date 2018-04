I lupi sono tornati ad uccidere Gli allevatori | «Ora abbatteteli»

Bolzano - la provincia lancia una petizione contro i lupi : “Sono troppi e aggressivi. L’Europa ci lasci liberi di abbatterli” : L’Alto Adige dà la caccia ai lupi. Per il momento in modo virtuale, attraverso una petizione online lanciata dall’assessore provinciale all’agricoltura, Arnold Schuler, che afferma la necessità di assegnare alla provincia di Bolzano una maggiore autonomia per poter pianificare il numero di animali compatibili con il territorio. Praticamente è la richiesta di avere mano libera, contro i vincoli e le protezioni europee di cui il ...

In Italia ci sono troppi lupi che minacciano l'uomo? Cosa sapere : Con più di 17 mila firme, una petizione contro la diffusione del lupo sta tentando la scalata fino ai tavoli di Bruxelles. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore altoatesino per l'agricoltura ...

In Italia ci sono troppi lupi che minacciano l'uomo? Cosa sapere : Con più di 17 mila firme, una petizione contro la diffusione del lupo sta tentando la scalata fino ai tavoli di Bruxelles. L’iniziativa è stata lanciata dall'assessore altoatesino per l'agricoltura Arnold Schuler, che chiede alle autorità nazionali ed europee di concedere maggiori poteri alla Provincia di Bolzano per la gestione dell’animale e per l’alleggerimento della sua presenza nella ...

lupi (NcI) : “Una presidenza vada al Pd e un’altra a Forza Italia. I Dem? Possono dare appoggio esterno a Salvini” : Miracoli del ‘Rosalutellum 2.0’. Noi con l’Italia, ‘la quarta gamba del centrodestra’ con 440.000 voti, in coalizione con Berlusconi, Salvini e Meloni, è riuscita ad eleggere otto parlamentari tra Camera e Senato. Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di NcI, annuncerà giovedì l’adesione ai gruppi di Forza Italia. Con questo atto, Forza Italia al Senato sarà la prima Forza del centrodestra a discapito della ...