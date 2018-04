I grillini al governo senza un governo

Verso un governo del Presidente Obiettivo : sterilizzare leghisti e grillini : Un governo del Presidente : ecco la carta segreta che l’establishment sconfitto alle elezioni il 4 marzo si accinge a giocare per sbloccare lo stallo e il cul de sac istituzionale, con la regia del Quirinale. Dal Pd si fa sapere che in questo scenario Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Pd? Prima i dem devono pretendere dai grillini delle comunicazioni al Paese : Ho molto apprezzato l’intervista di Luigi Di Maio concessa ad Annalisa Cuzzocrea (formatasi non a caso alla scuola dell’IFG di Urbino) di Repubblica, apparsa oggi sul giornale fondato da Scalfari. Un’interivsta che segna la fine della politica dei due forni (Lega e Pd) da parte di Di Maio. Mi è particolarmente piaciuta la distensione dei toni. Inclusi alcuni passaggi davvero amorevoli, come quando Di Maio ha difeso Renzi ...

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini ” : Consultazioni Quirinale da Mattarella : i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi , "no con populisti". Salvini , Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Bruno Vespa - Renzi è sicuro che il Pd lo segua ancora : niente governo con i grillini - per ora : La cruda realtà dei numeri e l'esperienza politica costringeranno Silvio Berlusconi a 'imbucarsi' in un possibile governo tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle, magari con ruoli di secondo piano, probabilmente senza ottenere neanche un ...

Governo - gelo Lega-grillini sul reddito di cittadinanza : No, non è proprio aria di vertice, almeno per ora. "Volete sapere quando io vedrò Salvini? Tranquilli, a Pasqua e Pasquetta non dovrete lavorare", taglia corto Di Maio con i giornalisti che lo attorniano in Transatlantico. Forse, chissà, potrà accadere martedì, prima delle consultazioni sul Colle. O magari, se la trattativa riprenderà corpo, si incontreranno dopo il primo giro al Quirinale. Ma adesso, nonostante gli sforzi degli sherpa, "non ci ...