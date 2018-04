I fantastici sette

vanityfair

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Questo articolo è tratto da «Vanity Fair Design», in edicola fino al 18 aprile (Foto @Piero Gemelli). Si parla molto della «Milano Renaissance», esplosione creativa della città conosciuta per la moda e il design, ora piacevolmente travolta da un’ondata di nuovi ristoranti, attività d’impresa e di cultura che ne fanno una meta turistica. Incontriamocreativi che in questa nuova capitale del design e non solo vivono e lavorano, e che saranno protagonisti durante il Salone del Mobile 2018. Marco Bay Ha piegato il rame come una carta da panettone, per contenere piante e fiori: il cachepot Plum-Plissé, prodotto su richiesta e su misura, forma della piega compresa, porta la firma di Marco Bay: «Il verde rame è un omaggio alle cupole delle basiliche italiane, che vibrano di luce metallica da vicino e da lontano». Poetica che contraddistingue l’architetto del verde, ben dispiegata tra i ...