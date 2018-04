I dieci motivi della disfatta del Barcellona in Champions | dal calciomercato a Valverde

8 marzo - i dieci motivi per cui è bello essere donna : Oggi si super festeggiano le donne: ovvero quella categoria che nonostante sia in netta maggioranza non riesce mai a governare, un po’ come i 5 stelle. Ma essere donna deve essere fonte di orgoglio infinito da parte di tutte, ecco perché ho deciso di elencarvi i 10 motivi per cui essere felici di essere donna. 1. Vivere senza lavorare. Il primo grande, immenso, privilegio che hanno le donne, da sempre, è la possibilità di vivere senza lavorare. ...

Sergio Mattarella - i dieci motivi per cui il presidente della Repubblica non scioglierà le camere : Nonostante i dati dell'affluenza al voto siano alti, l'esito del voto secondo gli esperti produrrà un sostanziale pareggio tra i principali gruppi parlamentari. In condizioni normali, se nessuno di ...

Juventus - dieci motivi per crederci : 1 di 5 Successiva dieci motivi per crederci. dieci ragioni, tecniche, tattiche, fisiche, mentali e anche scaramantiche, per cui la Juventus il 7 marzo contro il Tottenham può conquistare i quarti di ...

Ecco i dieci nomi dei falsificatori . Giallo a Bruxelles - Borrelli lascia 'per motivi di salute' : A rendere un Giallo la vicenda è la motivazione, assurda nel mondo politico, che ha spiegato l'uscita dal M5s: 'motivi di salute'. Ma come, si chiede ad esempio Francesco Bonifazi del Pd, 'al Gruppo ...