I 50 anni di Opel GT | “Solo volare è più bello”

Cassazione - a Scopelliti 4 anni e 7 mesi : 22.06 Condanna definitiva, con un lieve sconto di pena, per l'ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, accusato di abuso in atti di ufficio e falso in atto pubblico nel processo scaturito dagli ammanchi nei bilanci del Comune di Reggio Calabria dal 2008 al 2010. La Cassazione ha ridotto di 5 mesi, per la prescrizione dell'abuso d'ufficio, la condanna a 5 anni: Scopelliti ora dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi. Respinti i ...

