I 10 migliori Campeggi e Villaggi per il benessere | il Camping Vidor a Pozza di Fassa

I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 : vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro in Trentino-Alto Adige : Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai Camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in Camper. Introdotto con la terza edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp, grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine, il premio dedicato ai ...