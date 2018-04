Honor 7A e Honor 7C sono pronti a sbarcare in Europa a prezzi interessanti

Honor pronta a sorpassare Apple - Samsung e perfino Huawei : La scelta è stata forse forzata dalla quantità di dispositivi che l'azienda coreana deve essere in grado di distribuire velocemente in tutto il mondo de a quanto pare i lettori di impronte nel ...

Mistero fittissimo Honor 8 : le ultime su aggiornamento Oreo ed EMUI 8.0 : C'è in corso un vero e proprio giallo intorno all'aggiornamento Oreo eventualmente destinato ad Honor 8. L'altro ieri vi avevamo riportato il primo riscontro ufficiale a cura del team EMUI, che per conto del device protagonista di questo articolo e dell'altro gioiello del brand cinese, Huawei P9, ha fatto sapere che sono ancora in svolgimento i test di compatibilità per quel che riguarda l'EMUI 8.0, e che quindi l'omologazione è tutt'altro che ...

Honor 10 cambia colore con la temperatura : ma non è lui il più strano : (Foto: Weibo) Sono già diverse le indiscrezioni che stanno emergendo in Rete sul futuro smartphone di punta del gruppo Honor. L’ultima ipotesi che lo riguarda però è piuttosto bizzarra e riguarda il colore della sua scocca: Honor 10, questo il nome del dispositivo, potrebbe infatti vantare tra le sue varie caratteristiche una colorazione in grado di cambiare con la temperatura. L’ipotesi è basata sulle analisi di alcune immagini ...

Segnalato per Honor 8 l’aggiornamento B403 qui in Italia : le novità certe : Emergono in queste ore alcune segnalazioni da monitorare con grande attenzione per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 8. A quanto pare, infatti, il produttore ha dato finalmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento B403 per i modelli che sono in commercio anche in Italia, considerando il fatto che in alcune community tematiche la disponibilità del pacchetto software viene evidenziata con appositi screenshot relativi ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor 8, Honor View 10 e Honor 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 si mostra nella colorazione Twilight : Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di Honor 10 e lo smartphone è apparso in Rete in una nuova immagine rendering. Guardiamola insieme L'articolo Honor 10 si mostra nella colorazione Twilight proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 sarà presentato il 19 aprile - mentre spuntano immagini di Moto G6 Plus : Honor 10 verrà presentato ufficialmente in Cina il 19 aprile, mentre un nuovo leak di Roland Quandt svelerebbe alcuni dettagli riguardanti Motorola Moto G6 Plus, atteso anch'esso per la stessa data insieme agli altri due della gamma. L'articolo Honor 10 sarà presentato il 19 aprile, mentre spuntano immagini di Moto G6 Plus proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare conferma di recapito SMS su Huawei e Honor : addio ai costi aggiuntivi : disattivare la conferma di recapito SMS su Huawei e Honor non è assolutamente difficile (molto spesso si tratta di un'opzione che l'interfaccia proprietaria EMUI attiva di default): se si tratta di un servizio di cui potete benissimo fare a meno, non vediamo perché tenerlo abilitato, andando incontro a periodici costi aggiuntivi, a seconda dei messaggi che siete soliti inviare. Chiariamo innanzitutto in cosa consiste il rapporto di consegna, ...

Ancora dubbi Huawei P9 ed Honor 8 sull’aggiornamento EMUI 8.0 : replica ufficiale di aprile : Arrivano riscontri ufficiali in queste ore per i tantissimi utenti che sono in possesso di un Huawei P9 o di un Honor 8 e che da tempo attendono notizie sul prossimo aggiornamento software dedicato al proprio smartphone. Oggi 9 aprile non intendo parlarvi tanto di Android Oreo, quanto della tanto attesa interfaccia EMUI 8.0. Con Android 8.0 sono giunti segnali contrastanti per i due i due device, anche da fonti interne, fermo restando che il ...

Trucchi Huawei e Honor da conoscere : Gli smartphone Huawei e Honor sono giunti dall’oriente un po’ alla volta e piano piano si sono fatti valere nel nostro mercato. Oggi è facile, infatti, vedere nelle mani di un amico (o anche nelle proprie) un Huawei P10 Lite oppure un Honor 8, giusto per fare degli esempi. Che sia per la loro affidabilità o per il prezzo contenuto? O per la loro interfaccia grafica e stile simile al melafonino di Cupertino? Insomma, nel bene o nel ...

Honor 10 - LG G7 ThinQ e OnePlus 6 protagonisti di nuovi rumor e avvistamenti : Oggi vi proponiamo nuove indiscrezioni, immagini trapelate e alte novità legate a Honor 10, LG G7 ThinQ e OnePlus 6, i tre smartphone che terranno banco per le prossime settimane. L'articolo Honor 10, LG G7 ThinQ e OnePlus 6 protagonisti di nuovi rumor e avvistamenti proviene da TuttoAndroid.

Ancora Honor 10 - con foto del lato posteriore : specifiche stupefacenti : Il 15 maggio dovrebbe essere il giorno di Honor 10, visti gli inviti stampa da poco arrivati e concentrati su un evento che si terrà nella città di Londra. Frontalmente sappiamo che il prossimo gioiello della sussidiaria Huawei monterà il notch, una tendenza cui ormai nessuno vuole più rinunciare. Quest'oggi vogliamo concentrarci su alcune caratteristiche più strettamente hardware che dovrebbero riguardarlo. Alcune immagini diffuse sul web, ...

Stato batteria e fotocamera per Honor 9 dopo l’aggiornamento Oreo : situazione al 5 aprile : Ci sono diversi smartphone pronti a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo in questo periodo, ma tra quelli che già hanno avuto modo di fare questo step occorre non dimenticarsi del cosiddetto Honor 9, a conti fatti uno dei primi in lista a fare un passo molto importante dal punto di vista software. L'ultima volta che mi sono concentrato sul device ho provato a sottolineare che i problemi di messa a fuoco della fotocamera ...

Huawei Honor 10 svelata la data di annuncio grazie agli inviti dell’evento di Londra : Secondo i recenti rumors, grazie alla prima immagine di un invito per un evento a Londra, sappiamo quando sarà ufficializzato il prossimo Honor 10.Il successore dell’attuale Honor 9 potrebbe arrivare prima della fine del secondo trimestre 2018: oggi infatti sul web è stata diffusa una prima immagine che riprende l’invito di un evento Huawei che si terrà a Londra.Honor 10 arriverà prima del previsto? Ecco la presunta data ...