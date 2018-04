“Ho ucciso mia madre” L’annuncio su Facebook di un crimine orribile Gli utenti a bocca

caffeinamagazine

: Si è proprio incazzata perché le ho rubato questo asciugamano ma senti intanto stai tranquilla che non ho ucciso ne… - wiIdestease : Si è proprio incazzata perché le ho rubato questo asciugamano ma senti intanto stai tranquilla che non ho ucciso ne… - ScafidiCalogero : @74_pippo @DocKid1 @DiegoFusaro Ho scritto che abbia usato armi chimiche? Non mi pare Non ho detto che 1 sia il buo… - di_dioniso : RT @rinofaber: @Joeblac60777869 @neuroperplesso3 @gpf70sax @theBsaint @lauraboldrini @FuturaInRete Minchia però quella di Saviano mi ha ucc… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Una frase scioccante pubblicata in rete all’improvviso, su, in mezzo a tanti altri post sulla falsariga di quelli che leggiamo ogni giorno. Dove, però, Casey James Lawhorn, ragazzo di 23 anni, ammetteva senza troppi giri di parole di aver appenala madre e un suo caro amico 22enne, e annunciava l’intenzione di suicidarsi: “Ho sparato emia madre, Vi Lawhorn, e un mio caro amico Avery Gaines. Ho passato molto tempo a pensare all’omicidio, chiedendomi come ci si sente. Ma non ho provato niente”. Poi, la scomparsa nel nulla, con la polizia ora a dare la caccia al giovane. Un caso davvero assurdo questo andato in scena nel Tennessee, Stati Uniti, e che ha avuto come sfondo i social network. Gli agenti hanno poi confermato il duplice omicidio, spiegando di aver anche trovato l’auto di Casey senza però essere ancora riuscita a ...