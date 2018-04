HMD Global rende disponibili i sorgenti del kernel di Nokia 6 e Nokia 1

Ecco le novità di HMD Global al MWC 2018. Dal Nokia 8 Sirocco al ritorno del Nokia 8110 : Il Mobile World Congress 2018 è arrivato, e come ogni anno l’evento dedicato all’universo mobile che si tiene a Barcellona riesce a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con la presentazione di prodotti molto attesi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. All’evento non poteva certo mancare HMD Global , la società responsabile del ritorno sul mercato dei dispositivi a marchio Nokia . Ed è proprio in ...

Nokia 1 è ufficiale : arriva in Italia il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) di HMD Global : HMD Global ha approfittato della vetrina del Mobile World Congress 2018 per presentare - oltre Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco - un nuovo smartphone che andrà a occupare la fascia bassa: Nokia 1, il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) dell'azienda