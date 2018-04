“Ha avuto un incidente” Ballando con le stelle | paura per il concorrente La foto sui

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La tredicesima edizione dicon leè iniziata sabato 10 marzo 2018 in prima serata su Rai 1. Confermati nella conduzione Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, così come tutti i giurati e gli opinionisti dell’edizione precedente, a cui si aggiunge la presenza di Robozao, robot che si cimenta nella danza ed è protagonista di alcune gag comiche. Il cast dell’edizione 2018 è un mix di personaggi famosi e semisconosciuti: gli attori Cesare Bocci (il Mimì Augello del Commissario Montalbano), Stefania Rocca, Nathalie Guetta (la perpetua di Don Matteo), Eleonora Giorgi, Amedeo Minghi, l’attore Massimiliano Morra (il protagonista della fiction Furore), la modella e blogger romena Cristina Ich che ha come maestro Luca Favilla, ex ballerino di Amici 15), la miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato Gessica Notaro, Giovanni Ciacci da ...