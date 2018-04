Guerra Siria | Donald Trump | “Missili contro Assad” Russia | No a twitto-diplomazia

Siria : Salvini - puzza di Guerra nascosta sotto fake news : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Non è normale secondo me, e lo dico da uno che è stato contento per la sua elezione, che il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, twitti come se nulla fosse ‘arrivano i missili’. Come se stessimo parlando di pollo arrosto e patatine”. Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook da Fiumicino in attesa di imbarcarsi per Bari.“I missili -aggiunge- raramente ...

Guerra Siria - DONALD TRUMP : “MISSILI CONTRO ASSAD”/ Gorbaciov - appello a Russia-Usa : “rinsavite e dialogate” : DONALD TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad "pronti missili intelligenti". Mosca replica(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Salvini vuole fermare la Guerra di Trump : "Italia si opponga ai raid contro la Siria" : "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che in una...

Siria - venti di Guerra. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : Tensione alle stelle tra Washington e Mosca. Donald Trump ha infatti risposto alla Russia, che aveva annunciato di essere pronta a distruggere i missili americani scagliati con l'obiettivo di colpire i presidi militari di Bashar al-Assad. Il Presidente degli Stati Uniti, a colpi di tweet, non ha usato mezzi termini: "La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli ...

Venti di Guerra in Siria - Trump a Mosca : : Non si allenta la tensione fra Russia e Stati Uniti dopo l’attacco con il gas a Duma e le minacce velate o palesi tra le due superpotenze

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di Guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Petrolio risente delle tensioni in Siria : cronaca di una Guerra in arrivo : L'acuirsi delle tensioni in Siria si riflette sull'andamento del greggio con il WTI in lieve calo a 65,38 dollari e il Brent che si mantiene tuttavia a 70,78 dollari. Ieri il Wti aveva chiuso l'ottava ...

Siria - venti di Guerra<br>Mosca agli Usa : "Se attaccate - vi rispondiamo" : ...

Siria - Trump e Russia pronti alla Guerra/ “Probabile attacco militare” : allarme Eurocontrol per linee aeree : guerra in Siria, Trump e la Russia si scontrano sulle armi chimiche dell'attacco di Duma: Onu inerme, Eurocontrol lancia allarme su voli in MO, "probabile attacco militare"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Venti di Guerra - navi Usa verso la Siria : Sembra avvicinarsi rapidamente il momento della verità per la crisi Siriana. Il cacciatorpediniere americano 'Uss Donald Cook' si sta spostando nel Mediterraneo orientale fino a raggiungere il raggio ...

LA Guerra IN SIRIA : STORIA DI UN ORRIBILE DISASTRO UMANITARIO : Già decisivo nella destabilizzazione della precedente situazione politica, il partito appena salito al potere ridisegna il governo del Paese con un 'Comando Rivoluzionario del Consiglio Nazionale', ...

FINANZA/ Altro che Siria - è un'altra la Guerra che preoccupa i mercati : La situazione in Siria non sembra preoccupare i mercati, anche si parla di possibile guerra. È un Altro il conflitto che gli investitori temono.