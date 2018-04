Gran Bretagna | mascella ricresciuta di 9 cm dopo il cancro

USA - Francia e Gran Bretagna potrebbero intervenire in Siria : L’Agenzia Europea per il controllo dei voli (Eurocontrol) ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...

Gran Bretagna : il benessere british style : Costruita tra il XVIII e il XIX secolo come resort per attività di benessere, Cheltenham vanta elementi architettonici risalenti all'età della Reggenza e una ricca tradizione legata al mondo del ...

Allarme carie in Gran Bretagna : 60mila giorni di scuola persi : Ogni 10 minuti in Inghilterra il dente di un bambino viene rimosso per la carie. E la malattia, che le autorità sanitarie del Paese non esitano a definire endemica, non ha soltanto un effetto sulla Salute orale dei più piccoli ma nasconde anche un peso sociale: secondo i dati diffusi dall’agenzia governativa Public Health England (Phe), si stimano circa 60 mila giorni di scuola persi ogni anno. I funzionari della sanità pubblica inglese ...

EX SPIA RUSSA AVVELENATA - SKRIPAL FUORI PERICOLO/ Ma la Gran Bretagna rifiuta il visto alla nipote : Ex SPIA RUSSA AVVELENATA, SKRIPAL FUORI PERICOLO: la notizia arriva a 24 ore dal comunicato che annunciava il miglioramento della figlia Yulia, ma restano i dubbi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:31:00 GMT)

La Gran Bretagna apre base permanente nel Regno del Bahrein : La Gran Bretagna ha ufficialmente aperto nel porto di Mina Salman, nel Regno del Bahrein, una base permanente della Royal Navy. La cerimonia di inaugurazione si è svolta poche ore fa alla presenza del ...

Politico tedesco : la Gran Bretagna è una nazione mafiosa - : "Penso che possiamo definire questa nazione mafiosa, perché il modo in cui il governo britannico si comporta in un procedimento penale nei confronti di un altro paese è in contrasto con tutte le norme ...

Stanno per staccargli la spina : piccolo Dylan si sveglia dal coma/ Gran Bretagna - “miracolo” contro il cancro : Stavano per staccargli la spina ma il piccolo Dylan si risveglia dal coma: ecco cosa è successo in Gran Bretagna il giorno di Pasqua. Il "miracolo" contro il cancro(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Caso Skripal - Mosca contro la Gran Bretagna. Lavrov : "Londra non può ignorare le nostre domande" : Il ministro degli esteri russo ha insistito sul fatto che il Caso Skripal debba essere indagato sulla base della Convenzione sulle armi chimiche e ha ribadito la volonta' di continuare a dare una risposta adeguata alle "mosse ostili". "Il cosiddetto Caso Skripal e' stato utilizzato come un pretesto inventato e orchestrato per la massiccia espulsione di diplomatici russi. "Da tempo non vedevamo una tale sfacciata presa in giro del diritto", ha ...

Gran Bretagna - torna a crescere il settore manifatturiero : Il settore manifatturiero mostra segnali di recupero nel Regno Unito. A marzo, secondo quanto rilevato da IHS Markit/CIPS l'indice PMI è salito a 55,1 punti dai 55 di febbraio , dato rivisto da 55,2, .

Storico sorpasso in Gran Bretagna : tra i giovani Netflix supera la Bbc : (Immagine: pixabay/CC) I giovani mettono in crisi la Bbc. La storica rete inglese ha ammesso che quel target di pubblico passa più tempo a guardare Netflix rispetto a tutti i servizi della Bbc Tv e ad ascoltare più musica su servizi di streaming come Spotify rispetto alle stazioni radio della società. La Bbc ha storicamente dominato il panorama televisivo e radiofonico del Regno Unito ma ha capito che deve reinventare il modo in cui si propone ...

Gran Bretagna - il dato finale sul Pil del quarto trimestre 2017 : Confermato il Pil britannico nel quarto trimestre del 2017. Secondo la stima finale diffusa dall'ufficio di statistica nazionale, l'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2016 il Pil è migliorato dell'1,4%.

Farmaci - Gran Bretagna : il viagra senza ricetta per gli ‘over 18’ : ‘Pillola blu’ senza ricetta in Farmacia per gli uomini britannici: una novità che permetterà agli ‘over 18’ di acquistare l’anti-impotenza viagra Connect* in alcune Farmacie del Regno Unito senza la prescrizione del medico. Come ogni medicinale, la pillola blu potrebbe causare effetti collaterali, come ricordano i media inglesi. Secondo le nuove regole, il farmaco può essere acquistato da maschi maggiorenni; anche ...

Epcc - Everett da Cattelan : non mi piace la Gran Bretagna fuori dall'Ue - : Nel salotto di Epcc, in onda su Sky Uno dal lunedì al venerdì, l'attore britannico ha parlato dell'attualità politica ma anche del suo ultimo film "The happy prince", un biopic su Oscar Wilde