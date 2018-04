Governo - telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...

Governo - una missione impossibile - Mattarella : 'No ritorno alle urne' : Giudicando una nuova campagna elettorale quasi dannosa per il Paese, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cercherà nei prossimi giorni di adottare un atteggiamento favorevole alla formazione di un Governo, cercando di non sostenere una coalizione piuttosto di un’altra e di evitare il più possibile un ritorno al voto. Sono ormai passati cinque giorni dalla chiusura del primo giro di consultazioni e il dato oggettivo è che sembra ...

Governo - aumento Iva a meno di sanare una voragine : Il nuovo Governo dovrà far fronte al tanto temuto aumento dell’Iva, che sarà inevitabile se non verrà sanata una voragine economica di 18,5 miliardi di euro. A tale cifra ammonta la manovra di bilancio necessaria per evitare un ulteriore aumento dell’imposta sul valore aggiunto, il che sarebbe un vero dramma per aziende e piccoli imprenditori e per l'economia nazionale, dato che a pagarne le conseguenze saranno anche i comuni cittadini che tutti ...

Di Maio : fiducioso per il Governo | Franceschini : non basta assistere - serve una fase nuova : Di Maio: fiducioso per il governo | Franceschini: non basta assistere, serve una fase nuova Il segretario Pd Martina: “Non siamo indifferenti a quanto accade ma dico no alla logica M5s” Continua a leggere

Governo - Franceschini : 'Basta assistere - si apre una nuova fase' : Nell'iter verso un nuovo Governo è ora di aprire "una nuova fase". Lo afferma Dario Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd. "Credo che non basti assistere a quello che avviene - dice -. Nessuno ha ...

Governo : Bernini - centrodestra parla con una sola voce : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “La coalizione di centrodestra parla con una sola voce, in coerenza con gli impegni assunti con gli italiani su bisogni indifferibili come il lavoro, il contrasto alla povertà, la riduzione delle tasse, la tutela delle famiglie. Questo è quello che gli italiani vogliono da noi, non le chiacchiere quotidiane del Movimento cinque stelle su veti, voti, poltrone e ambizioni personali”. Lo ha dichiarato ...

Governo - Grillo : 'Succederà una cosa meravigliosa' : "Rilassatevi un po', succederà una cosa meravigliosa. Siamo un Paese straordinario". Queste le parole di Beppe Grillo, all'uscita dalla villa di Ivrea , Torino, in cui si è svolto il vertice con Luigi ...

'Spero in un Governo Lega M5s. La mia veterolingua in tv? Una strategia per l'egemonia' : Ma a Ivrea tocca parlare di politica. A cominciare dal nemico numero uno di Fusaro: il Pd. Sul palco ha espresso critiche durissime alla sinistra nel giorno in cui Di Maio su Repubblica ha aperto al ...

"Spero in un Governo Lega M5s. La mia veterolingua in tv? Una strategia per l'egemonia" : Lascia il palco del Sum di Ivrea trionfante, dopo essersi guadagnato il merito di aver acceso per primo la platea che lo ha interrotto più volte con applausi. Come quando ha duramente sferzato la sinistra "demofobica" colpevole di essersi venduta al "turbo capitalismo apolide", o aver parlato di "rivoluzione delle masse pauperizzate". "Ne sono davvero convinto, il futuro è ...

[L'analisi] Al Governo con i compromessi oppure al voto. La scelta difficile di Di Maio stretto in una morsa tra gli arrabbiati e Mattarella : Non sarà facile per Luigi Di Maio uscire dal vicolo cieco in cui è finita la sua ipotesi di governo per il Paese. La proposta di un contratto alla tedesca unisce, ma la voglia di fare il premier a ...

Di Maio : «No a Governo ammucchiata. Con Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento» : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può...

Matteo Salvini : “Nessuna intesa col PD. Possibilità concreta di Governo con M5S” : Nel giorno del nuovo vertice del centrodestra voluto da Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha spiegato che non c’è alcuna Possibilità di provare a fare un accordo col Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, anche se da Silvio Berlusconi era arriva qualche apertura.Salvini è categorico:Ho visto che anche Renato Brunetta continua a ...

Governo : Salvini - intesa con i 5 stelle - ora una voce sola : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: "Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...

Berlusconi : lavorare perché nasca un Governo. Il centrodestra ad Arcore cerca una linea comune : ROMA «Abbiamo blindato l'unità del centrodestra. Adesso dobbiamo blindare la nascita di un governo. Un passo dopo l'altro…». Un passo dopo l'altro, Silvio Berlusconi prova lentamente ad ...