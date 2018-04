Governo | tra Pd e M5S riparte il dialogo Orlando | ' Di Maio rinunci alla Lega e

Contratto di Governo Pd – M5s : le ragioni del sì - quelle del no e il confronto fra i programmi : È davvero possibile aprire un dialogo fra PD e M5s che porti alla formazione di un nuovo governo? Proviamo a vedere cosa dicono i programmi e quali possono essere le vie d'uscita alla crisi.Continua a leggere

Governo - Salvini : centrodestra pronto ad andare da solo : È l'extrema ratio, ma l'ipotesi è in piedi. 'Il Movimento 5 Stelle deve smetterla di porre metti e di mettersi su un piedistallo, altrimenti vuol dire che non ha voglia di governare. Ma questo per noi ...

Governo - Salvini a Terni : “Parliamo con tutti tranne il Pd. Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto o facciamo da soli” : “La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti ...

Tajani : “Serve un Governo serio e stabile ma la trattativa sarà lunga” : Tajani: “Serve un governo serio e stabile ma la trattativa sarà lunga” Tajani: “Serve un governo serio e stabile ma la trattativa sarà lunga” Continua a leggere

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Tajani : 'Serve Governo serio e stabile ma trattativa sarà lunga' : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parla al "Corriere della sera" dei problemi legati alla formazione del governo. "L'Italia ha bisogno di un governo serio, stabile e credibile - dice ...

CONSULTAZIONI - GIOVEDÌ E VENERDÌ DA MATTARELLA/ Quirinale - Governo Centrodestra-M5s? Di Maio “Salvini decida” : CONSULTAZIONI Quirinale GIOVEDÌ e VENERDÌ: MATTARELLA vede subito Centrodestra, M5s e Pd, il giorno dopo Fico, Casellati e Napolitano. Trame e scenari verso il Governo: sfida Salvini-Meloni(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:24:00 GMT)

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

Governo : Martina - no Aventino - Pd non sta alla finestra : Roma, 10 apr. , AdnKronos, 'Non stiamo sull'Aventino, il Pd interpreta una posizione limpida, noi siamo parte di un'iniziativa che non starà mai alla finestra'. Lo ha detto Maurizio Martina all'...

Governo - Di Maio : “Le forze politiche hanno bisogno di tempo - evoluzioni in corso nel centrodestra e nel Pd” : Il prossimo giro di consultazioni “sarà l’occasione per raccontare al presidente della Repubblica i passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni. Le forze politiche hanno bisogno di un po’ di tempo: sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd ci sono evoluzioni in corso, che io rispetto. Noi siamo pronti a firmare un contratto con gli italiani. Gli altri hanno bisogno di un pò di tempo e glielo daremo, ...

Governo - Centinaio (Lega) : “Inutile incontrarsi finché Di Maio metterà veti. Rapporto Lega-Berlusconi è solido” : Centinaio dà la sua lettura dell’inversione del calendario deciso da Mattarella: “Secondo me è il segnale che Mattarella ha fretta di chiudere”. E se il Capo dello Stato affidasse un mandato esplorativo all’ultimo che consulterà, cioè il Presidente del Senato Casellati? “Può darsi sia la volontà del Presidente della Repubblica di capire se si può iniziare a dare qualcuno la possibilità di poter capire se ci sono ...

Governo - giovedì al Quirinale il centrodestra insieme - chiude M5s : Roma, 10 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà il 12 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Il centrodestra, come annunciato, salirà ...

