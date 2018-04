Governo | Tajani | i veti di Di Maio? Ora basta arroganza

Governo - Tajani : “Accordo con M5s? Solo se si scusa. È stato arrogante con noi. Di Maio porti rispetto” : “ Governo centrodestra- M5s? Se i 5 Stelle fanno una precipitosa marcia indietro e si scusano per quello che hanno detto sul nostro conto, se ne parlerà. Non c’è rancore, mica dobbiamo fare le vacanze insieme. Se l’accordo sarà tra Lega e M5s, noi di Forza Italia saremo all’opposizione”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani , ospite de L’Aria che Tira (La7). ...

Tajani : se Governo Lega-M5S - opposizione : 15.47 Un governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle vedrebbe Forza Italia all'opposizione. Lo sottolinea Tajani, presidente del Parlamento Europeo, su La7. "E' ovvio, noi vorremmo un governo di centrodestra con un primo ministro di centrodestra. Un governo che applichi e implementi il programma", aggiunge. E "non esiste essere considerati come delle persone da nascondere. Non siamo impresentabili ma eletti dal popolo, e al Senato il gruppo ...