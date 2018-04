Governo | qualcuno nel Pd comincia a chiedersi che senso ha restare a guardare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Dopo la cronaca minuto per minuto (quasi al limite del voyeurismo) nella progressione dei presunti “preliminari” tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini come dei “battibecchi” sul 51% e lo 0% di possibilità del lunedì nero – a cui hanno saputo sottrarsi ben pochi analisti e commentatori (ovviamente meno di tutti quelli televisivi) -, ora, in concomitanza con il calendario comunicato da Sergio Mattarella, sembra che cominci a farsi strada anche qualcosa di più serio e politico (nell’accezione migliore) di cui forse anche i troppi cultori del retroscenismo “gossipparo” dovranno alla fine occuparsi. Questi ultimi giorni a ridosso del secondo giro di consultazioni, in cui si è accentuato lo stallo e si è materializzata molto plasticamente la possibilità di ritornare al voto in tempi relativamente brevi anche se non immediati, sembrano avere portato ...