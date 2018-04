Governo | Parrini | perplesso da Franceschini | sia più chiaro

meteoweb.eu

: RT @DarioParrini: PIÙ CHE CIÒ CHE DI MAIO DICE CONTA IL FATTO CHE NON È CREDIBILE QUEL CHE DICE La questione di fondo è che uno che pur di… - HORASDESIGN : RT @DarioParrini: PIÙ CHE CIÒ CHE DI MAIO DICE CONTA IL FATTO CHE NON È CREDIBILE QUEL CHE DICE La questione di fondo è che uno che pur di… - maxithesnow : RT @DarioParrini: PIÙ CHE CIÒ CHE DI MAIO DICE CONTA IL FATTO CHE NON È CREDIBILE QUEL CHE DICE La questione di fondo è che uno che pur di… - giambaloc : RT @DarioParrini: PIÙ CHE CIÒ CHE DI MAIO DICE CONTA IL FATTO CHE NON È CREDIBILE QUEL CHE DICE La questione di fondo è che uno che pur di… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Darioha detto ieri nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari che il Pd deve in ogni modo evitare unM5S-Lega, aggiungendo che questo non significa proporre la formazione di unPd-M5S. Confesso di aver accolto queste parole con perplessità”. Lo scrive Dariodel Pd su Facebook. “Per togliere al nostro dibattito ogni opacità, chi sostiene la rispettabile posizione che va impedito unM5S-Lega dovrebbe dirci quale maggioranza parlamentare reputa utile a questo scopo. Cioè per quale o quali delle due opzioni che lo riguardano direttamente il Pd dovrebbe battersi”, ovvero unPd-centrodestra o Pd-M5S. “Sennò facciamo una discussione con troppi non detti”.“Personalmente io condivido la posizione espressa da Martina e dai nostri capigruppo parlamentari: al ...