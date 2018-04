Governo | Orlando | “Se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere Pd sia

Governo - Salvini : "Ci andiamo da soli". Orlando : "M5S vuole dialogo? Rinunci alla Lega" : Via ai veti incrociati in attesa delle consultazioni di domani L'INTERVISTA / Toninelli: "Premier terzo non ha senso" CONSULTAZIONI / Orari e calendario Governo 2018, italiani stanchi dello stallo. E ...

Governo : Orlando - dialogo Pd-M5S? Di Maio rinunci a Salvini (2) : (AdnKronos) – Ma “se i 5 stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere”. Per Orlando, infatti, “Di Maio non può dire o la Lega o il Pd. Deve dire che rinuncia all’interlocuzione con la Lega perché su quei due, tre, quattro cinque punti l’interlocuzione con la Lega è preclusiva di un rapporto con il Pd”.“Il dialogo con il centrodestra è un esercizio fine a se stesso – dice ancora ...

Governo : Orlando - dialogo Pd-M5S? Di Maio rinunci a Salvini : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Se Di Maio continua a pensare di poter parlare con Salvini su temi quali Europa, immigrazione, politica internazionale o flat tax, stiamo facendo delle chiacchiere totalmente a vuoto: non ci sono le condizioni non per sedersi al tavolo ma neanche per salutarsi..”. Così, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno, il ministro della Giustizia Andrea Orlando riguardo ...

Governo - Delrio : “Non ci sono condizioni per fare intese”. Orlando : “Vero ma bisogna evitare saldatura M5S e Lega” : La riunione dei gruppi parlamentari del Pd termina con la novità delle parole di Dario Franceschini ma il segretario reggente dem, Maurizio Martina ribadisce la linea di un Pd all’opposizione: “Noi discutiamo nella pluralità ed andiamo avanti con l’impostazione che ci siamo dati, impostazione che abbiamo riconfermato in questi giorni ed in queste ore. Chiaro che noi siamo preoccupati del quadro in cui i nostri avversari possano ...

Governo - Orlando : Pd non tema dialogo : 10.54 "Il Pd non deve temere l'incontro con M5S ma prima Di Maio chiuda alla Lega". Così il ministro della Giustizia,Orlando a "Repubblica", parlando delle prossime consultazioni e di un eventuale incontro tra Martina e Di Maio. Orlando apprezza che i toni del M5S verso il Pd sono cambiati, ma che ciò "porti a fatti concreti è un altro discorso. Bisogna guardare i contenuti e non i tatticismi", ha detto stamane su Radio Capital.Per il ...

Governo - Orlando : “Appello di Di Maio? Giusto dialogare ma non nascondiamo le distanze e le contraddizioni” : “Le parole del segretario Martina sono le mie parole”. Andrea Orlando commenta così i tentativi di dialogo di Luigi Di Maio con il Partito Democratico, lasciando la convention “Sinistra anno zero” in corso a Roma. Parole, quelle del Segretario reggente del Pd che Di Maio giudica un’apertura.“È Giusto dialogare, ma anche Giusto non nascondere le distanze le reticenze, le contraddizioni che abbiamo denunciato in ...

Governo - Orlando : non vedo condizioni per intesa Pd-M5S : "Credo non ci siano le condizioni politiche per un'intesa con i 5 Stelle". Lo dice il ministro della giustizia Andrea Orlando commentando l'ipotesi di Governo Pd-M5S. "I fatti confermano la mia ...

Governo - M5s : “Chiediamo atto di responsabilità al Pd”. Orlando : “Renzi lasci lavorare Martina” : E’ guerra aperta dentro il Partito democratico. Dopo l’offerta dei 5 stelle, esplicitata al termine delle consultazioni con il Colle, è stato il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli a rilanciare e rivolgersi direttamente al segretario reggente Maurizio Martina: “Con lui”, ha detto in diretta su Agorà a Rai3, “abbiamo dialogato nella costituzione dei presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza. A lui ...

Il piano di Orlando e Franceschini per un Governo con il Movimento 5 Stelle Video : Una vera e propria bomba quella rilanciata da “La Stampa”. Un “piano” che sovvertirebbe le certezze createsi in queste ultime settimane di speculazioni politiche e creerebbe un “governo che non ti aspetti [Video]”. Diversi i nomi di alto profilo che si starebbero vagliando. Un piano a firma PD che avrebbe ottenuto il gradimento di alcuni mostri sacri della nostra politica. 'Aiutino' per Mattarella Sarebbero dunque in molti all’opera per aiutare ...

la congiura di orlando sveglia i non-renziani : proviamo a fare un Governo coi 5 stelle. ma renzi... - Politica : 1. MEZZO PD FA CRI CRI E SI OFFRE A GRILLO Elisa Calessi per '' Libero Quotidiano' ' A guardare da fuori sembra che nel Pd tutto sia immobile, che l' orologio si sia fermato la notte del 4 marzo: un ...

Governo - Pd si spacca : Franceschini e Orlando chiedono di ridiscutere la linea. E i renziani attaccano il Corriere : Dicono che staranno all’opposizione, perché è lì che li hanno voluti gli italiani. Che i “5 stelle hanno già deciso” e “che non intendono incontrarli prima di aver parlato con Sergio Mattarella”. Di sicuro per il momento c’è solo che il Partito democratico è spaccato su due fronti: chi vuole l’Aventino e chi invece, lontano dai riflettori, cerca i contatti con i grillini e valuta l’opzione del ...

Governo : Orlando - gruppi prima del Colle : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Resta ferma la linea dell'opposizione ma dire opposizione non basta: bisogna presentarsi al Quirinale indicando qual è l'agenda del Pd, che si caratterizzi in particolare sui ...

Pd - Orlando : “No a Governo con M5s o Lega - ma non diciamo che sono imbecilli. Referendum? Posizione è già chiara” : Al Pd “serve una proposta politica. Dobbiamo evitare l’aventinismo distinguendo tra livelli istituzionali e livelli di governo”. Lo ha detto Andrea Orlando parlando all’assemblea di Sinistra Dem. “Dobbiamo motivare il fatto che non è possibile produrre una alleanza politica con Lega e M5s perché sarebbe impossibile realizzare gli impegni presi con gli elettori, così togliamo via l’aspetto che non facciamo ...

Carceri - il Governo approva la riforma : più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia