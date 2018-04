Governo | Italia mai coinvolta in Siria

Siria : Governo - Italia supporta alleati : ANSA, - ROMA, 11 APR - "In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti l'Italia ha sempre fornito supporto alle attività di forze alleate per garantirne la sicurezza e la protezione". Lo ...

Fonti del Governo : Italia non direttamente coinvolta sulla Siria : Roma "non ha mai preso parte ad attività militari e sempre condannato la violenza contro i civili. Inaccettabile l'uso di armi chimiche da parte del regime Siriano"

Alitalia - tre offerte di acquisto. Ma serve anche un nuovo Governo : La partita per dare un futuro ad Alitalia continua ad essere complicata. Il destino della compagnia aerea infatti è legato anche alla formazione di un nuovo Governo in tempi celeri. Finché non ce ne sarà uno, sarà dura arrivare a vedere una schiarita sotto il cielo di Fiumicino. La procedura di vendita avrebbe come scadenza il prossimo 30 aprile, ma il Governo uscente non se ne può occupare e così con ogni probabilità dovrà spostare i termini a ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...

RIFORMA PENSIONI/ Le priorità del Governo secondo gli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le priorità del Governo secondo gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:01:00 GMT)

Governo - storia seria o botta e via? I dubbi adolescenziali della politica italiana : Nel mese scorso ho visto alcune volte una ragazza che si trova in dubbio fra due relazioni. Fino a qualche mese prima era single poi nel giro di pochi giorni ha incontrato due ragazzi entrambi interessanti. Uno la coinvolge molto sul piano fisico ed erotico mentre l’altro più sul dialogo, l’emotività e il progetto di vita futura. Questa vicenda mi ha fatto venire in mente un parallelismo con la situazione politica attuale italiana in cui, per ...

Economia italiana - meglio senza Governo : A marzo la spinta dell'Economia ha segnato 'una lieve flessione, rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell'Economia'. Lieve flessione, dunque,...

"Offro a titolo totalmente gratuito il mio lavoro al prossimo Governo. Amo l'Italia - ho pure il tatuaggio" : Lapo Elkann offre "a costo zero, a titolo assolutamente gratuito" al prossimo governo il suo lavoro e i suoi servizi "per promuovere l'Italia". Lo ha detto oggi a Milano partecipando alla tavola rotonda organizzata dal Gruppo Ferretti presso il suo Garage Italia. "Io amo il nostro Paese, ho su di me il tatuaggio di una bandiera italiana e la parola 'Italia' è nelle mie aziende, da Italian Indipendent a Garage Italia. Se non fosse per mio ...

TELECOM ITALIA/ Elliott : valore azioni può raddoppiare in due anni. Calenda spiega la scelta del Governo : Su TELECOM ITALIA Elliott continua la sua battaglia contro Vivendi, spiegando che il valore delle azioni di Tim può raddoppiare in due anni. Le parole di Calenda via Twitter(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:51:00 GMT)

Come vivono gli italiani il fatto di non avere ancora un Governo? : Non bene. Anche perché il voto del 4 marzo era dettato dallo scontento e dalla voglia che cambiasse tutto e subito. Ma la democrazia ha i suoi tempi che, volenti o nolenti, vanno accettati

Come vivono gli italiani il fatto di non avere ancora un Governo? : Foto Claudio Furlan / lapresse Dalle elezioni del 4 marzo è già trascorso un mese abbondante. E l’Italia è ancora senza un governo. Molto probabilmente di tempo ne trascorrerà altro. Per una serie di ragioni tattico-strategiche che potrebbero influenzare – a vantaggio dell’uno o dell’altro – la dinamica delle trattative per l’esecutivo. Dal cambio dei governatori e dei consigli regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise all’assemblea ...

Governo - Salvini a Forza Italia : 'Tentativo con il M5s - si scordino il Pd' : 'Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli immigrati clandestini, con chi dovrei fare queste cose? Con quelli che ci hanno portato ...

Governo 2018 - italiani stanchi dello stallo. E il 58% è per il voto : Il sondaggio: senza intese, meglio elezioni subito. M5S e Lega recuperano terreno L'EDITORIALE / Reazioni a catena - di PAOLO GIACOMIN Ora Di Maio si aggrappa al Pd FOCUS Partiti matrioska, così ...