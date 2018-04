Governo | domani inizia il secondo giro di consultazioni al Quirinale

Cina - domani il Governo decide sugli investimenti all'estero nello sport : apertura per Suning e il 'metodo Inter' : investimenti nello sport - Il quotidiano cinese anticipa i tempi che verranno deliberati nel corso della giornata con la conferma che nel board del governo non ci sarà un 'ministro dello sport' e che,...

Governo - domani al via le consultazioni. Salvini : no a Di Maio premier | : Gli esponenti politici dei diversi schieramenti sono attesi al Quirinale il 4 e il 5 aprile, per un confronto con Mattarella. Tra M5s e Lega ancora braccio di ferro su premiership. Possibile ...

CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ Governo - cosa chiederà Mattarella : domani si comincia - il calendario dei partiti : CONSULTAZIONI al QUIRINALE: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio Mattarella: le ipotesi sul tavolo tra veti e controveti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:40:00 GMT)

Sicilia : Governo battuto su Defr - aula torna a riunirsi domani : Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - Dopo il ko del governo Musumeci in aula, caduto per un solo voto sull'approvazione del Defr, quello di Cateno De Luca (Sicilia Vera) l'aula tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle ore 16. Per le ore 12 è prevista la Commissione Bilancio che dovrà riapprovare il Docum

Napolitano : domani darò indicazione per Governo e interesse Paese : Roma, 22 mar. , askanews, 'Ho lo stato d'animo di grande assunzione di responsabilità perché ho il dovere di dare, sia pur brevemente, un mio indirizzo che rivolgerò, come hanno fatto nella medesima ...

Tim - il Governo spiana la strada al fondo Elliott (contro VIvendi). Domani la gran rentrée di Franco Bernabè : Welcome Elliott. Il benvenuto al fondo di investimento in casa Telecom arriva dal governo italiano, che con due segnali chiarissimi spiana la strada all'avanzata degli americani, sempre più propensi a ribaltare la gestione e le strategie dei francesi di Vivendi, primi azionisti della società. Il tifo dell'esecutivo arriva nel giorno in cui il fondo ha deciso di mostrare i muscoli, comunicando alla Consob di essere arrivato a ...

Governo : domani Gentiloni a presentazione libro Causi : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà domani, giovedì 15 marzo alle ore 11, alla presentazione del libro di Marco Causi 'S.O.S Roma. La crisi della Capitale. Da dove viene, come uscirne' (Sala del Tempio di Adriano – Piazza di Pietra). Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Il discorso di Salvini all'indomani del voto : 'Al Governo con la coalizione di centrodestra' : 'Io sono uso mantenere la parola data. Questo impegno prevede una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e dovere di governare i prossimi anni. Ho letto tante analisi bizzarre su ...

DI MAIO - PRIMI 5 MINISTRI Governo M5S/ Domani presenta la lista : bufera su Fieramonti - "è contro Israele" : PRIMI MINISTRI M5s del GOVERNO Di MAIO: la lista completa Domani, presentati Fioravanti, Conte, Pesce, Tridico e Costa. bufera contro proto-ministro Fioramonti, "è contro Israele"

Governo : domani Gentiloni a presentazione relazione Dis : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – Alle 11.30 di martedì 20 febbraio, a Palazzo Chigi, si terrà la presentazione della relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, a cura del Dis. Interverranno il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il direttore generale del Dis, Alessandro Pansa. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Governo : Gentiloni domani a inaugurazione anno accademico scuola Cc : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 11.30, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 della scuola Ufficiali dei Carabinieri (scuola Ufficiali dei Carabinieri 'Ugo De Carolis' ' Via Aurelia). Si legge in una nota di palazzo Chigi.