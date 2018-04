Governo | Di Battista | M5S | | «Berlusconi male assoluto Come può Salvini parlare di

Elezioni - Di Battista : “Nei prossimi giorni comunicheremo squadra di Governo - io non ne farò parte” : “Quando Luigi Di Maio nei prossimi giorni comunicherà la squadra di Governo io non ne farò parte”. Lo ha detto Alessandro Di Battista , a margine di un comizio elettorale organizzato ad Aosta a sostegno dei candidati alle Elezioni politiche del Movimento 5 Stelle. “Berlusconi? Lancia certi messaggi, parla di Ponte dello stretto, sta parlando direttamente alla Mafia, parla a una parte di Paese che evidentemente pensa che ...

Di Battista : “M5S al Governo? Non lo so. Vedo gli italiani rincoglioniti” : I Cinque Stelle andranno al governo? «Io non lo so, perché gli italiani li Vedo molto rincoglioniti». Alessandro Di Battista è all’Embraco, davanti ai cancelli della fabbrica di Riva di Chieri pronta a lasciare casa cinquecento operai. Una visita privata, «essere qui è un dovere», dice, praticamente un blitz tra una tappa e l’altra del tour in Piem...