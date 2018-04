Governo | dal pre-incarico al mandato esplorativo | Mattarella pronto al pressing sui

Consultazioni Governo - giovedì i partiti dal presidente Mattarella : La data delle nuove Consultazioni è decisa. Il presidente della Repubblica ha fissato la nuova tornata di colloqui per giovedì e venerdì. Il primo giorno sarà dedicato alle forze politiche, solo nel ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Dal calcio alla politica - anche loro nel nuovo Governo : li riconosci? FOTO : ... naturalmente, anche se non sono pochi i calciatori , o gli allenatori, o i dirigenti, del mondo del pallone che hanno tentato anche, con alterni successi, la via della carriera politica . Vediamo ...

Sulla strada di Di Maio verso il Governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...

Dalla pagella Ue alle nomine : tutte le sfide al buio per un'Italia senza Governo : Le scadenze, sul fronte prettamente di politica interna, sono tre. Due hanno il respiro corto, la terza è più in là nel tempo. Il 22 e il 29 aprile si andrà a votare in Molise prima e in Friuli Venezia Giulia poi per le elezioni regionali. ...

Di Maio : al Governo vada chi è legittimato dal popolo. E ripropone 'contratto' a Lega o Pd : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento. Non riconosco la coalizione di centrodestra". Si è chiusa con i pentastellati la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il capo dello Stato ha visto la deLegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A ...

Consultazioni - Salvini : “Punto a un Governo stabile per 5 anni. Si parte dal centrodestra coinvolgendo il M5s” : “Abbiamo ricordato a Mattarella che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle Consultazioni al Colle. “Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi”. In uno dei passaggi fondamentali del breve ...

Prove da opposizione protagonista. Il Pd al Quirinale si tira fuori dal Governo - ma propone 4 punti - a partire dal raddoppio del Rei : Una proposta di legge per raddoppiare le risorse per il reddito di inclusione. È questa l'idea che spiega il lungo discorso del reggente del Pd Maurizio Martina davanti alla stampa al Quirinale, dopo mezz'ora circa di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Affiancato dai capigruppo del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci e dal presidente del partito Matteo Orfini, dopo il turno dei dem nelle consultazioni con ...

Consultazioni Governo - diretta – Tocca ai “grandi” - dal Pd al M5s. Martina : “Una maggioranza c’è e noi non ci siamo” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le delegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...