Governo | Carfagna | da Di Maio non accettiamo veti

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Qualcuno ricordi a Diche alle elezioni è arrivato secondo, gli dica che non, così come nonalcun tentativo di calpestare la nostra storia, perché la nostra è una storia di cui andare fieri e non di cui vergognarsi”. Lo sottolinea Mara, di Forza Italia, vicepresidente della Camera, a Termoli per la campagna elettorale in Molise.“Di cosa dovremmo vergognarci -aggiunge- di aver messo Bush e Putin allo stesso tavolo? Oggi con tutto quello che sta accadendo in Siria un premier italiano in grado di far dialogare Usa e Russia sarebbe utile. Oppure dovremmo vergognarci di aver indicato Mario Draghi alla Bce, di aver abolito l’Imu sulla prima casa e la tassa di successione, di aver varato la legge sullo stalking? Anzi è proprio da questa storia che noi intendiamo partire per dare le risposte ...