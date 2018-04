Governo | Avanti con Gentiloni Salviamo Scalfari da se stesso Imbarazzante

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

Governo - Di Maio : passo avanti da Martina : 15.29 "Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri movimenti",ha detto Di Maio a Ivrea. "Registro come un passo avanti le dichiarazioni di stamattina di Martina", ha aggiunto il leader pentastellato a proposito del segretario reggente Pd che ha apprezzato i toni della sua apertura. Quanto al centrodestra, Di Maio ha detto "sono consapevole che Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37%, comunque non fa il 51%."

Governo - Di Maio : “Vediamo evoluzioni nel centrodestra e nel Pd. Dichiarazioni di Martina sono un passo avanti” : “Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo. Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37% in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza”. Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a margine del ...

Governo - Di Maio : passo in avanti dichiarazioni Martina : Ivrea , To, , 7 apr. , askanews, 'Registro come un passo in avanti la dichiarazione del segretario Maurizio Martina'. Lo ha detto il capo politico e candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, a ...

Di Maio al Pd : diamo un Governo al Paese. Martina : passo avanti nei toni - ma ambiguità restano : Salvini ha dimostrato di saper mantenere la parola data, ora vediamo se avrà la forza di dimostrare la sua autonomia politica da Berlusconi". Per quanto riguarda la sua candidatura a premier poi, ...

Marzio Breda - il segnale sulla trattativa tra Di Maio e Salvini : 'Sul Governo siamo molto avanti' : ... 'Mattarella si è compiaciuto di verificare come un movimento rivoluzionario come è il Cinque stelle e in parte la Lega, quando si è accostato al mondo istituzionale ha cambiato i toni, le parole d'...

Dj Fabo : Cappato - rispettiamo la scelta del Governo ma andiamo avanti : L'esecutivo ha scelto di difendere la legge che punisce l'aiuto al suicidio con una pena da 5 a 12 anni. 15 mila firme chiedevano che non intervenisse -

Caso dj Fabo - il Governo si costituisce davanti alla Consulta : 'Resti la legge contro l'istigazione al suicidio' : Il ministero di Giustizia precisa che l'intervento non è contro Marco Cappato ma concerne la legittimazione della norma che potrebbe essere interpretata in modo non conforme ai principi costituzionali ...

Dj Fabo - il Governo si costituisce davanti alla Corte costituzionale contro Cappato : Dj Fabo, il governo si costituisce davanti alla Corte costituzionale contro Cappato Al termine del processo a Cappato, i giudici avevano trasmesso gli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio. L’associazione Coscioni aveva raccolto migliaia di firme affinché il governo Gentiloni non procedesse davanti alla Consulta Continua a […]

Dj Fabo - il Governo si costituisce davanti alla Corte costituzionale contro Cappato : Al termine del processo a Cappato, i giudici avevano trasmesso gli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio. L'associazione Coscioni aveva raccolto migliaia di firme affinché il governo Gentiloni non procedesse davanti alla Consulta

Dj Fabo : Governo dalla parte opposta di Cappato davanti alla Corte costituzionale sul reato di aiuto al suicidio : "La scelta del governo è oltre che del tutto legittima, anche pienamente politica - ha aggiunto l'avv. Gallo - visto che l'esecutivo avrebbe potuto altrettanto legittimamente agire in senso opposto e ...

DJ Fabo : Governo si costituisce davanti alla Corte Costituzionale - InfoOggi.it : Nel frattempo, l'Associazione 'Luca Coscioni' , che si occupa di promuovere la libertà di ricerca scientifica, di cura e le altre libertà civili; affermare il diritto alla scienza ed all'...

Processo Cappato : il Governo si costituisce davanti alla Consulta : Il 14 febbraio scorso la Corte d'Assise di Milano ha chiesto l'intervento della Corte Costituzionale per il Processo a Marco Cappato - esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni - che ha aiutato Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, a morire in Svizzera col "suicidio assistito". Dj Fabo era determinatissimo a porre fine alle proprie sofferenze, ma non esistendo in Italia una legge che prevede la possibilità del suicidio assistito è ...

Dj Fabo - il Governo si costituisce davanti alla Corte costituzionale : Il governo si è costituito davanti alla Corte costituzionale nel procedimento sollevato dalla Corte di assise di Milano nell'ambito del processo a Marco Cappato per la morte di Dj Fabo . Lo comunica ...