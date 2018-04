Google potrebbe dividere le patch di sicurezza per velocizzare ulteriormente gli

Google Play Giochi potrebbe presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi : L'analisi del recente aggiornamento di Google Play giochi 5.6 mostra che presto potrebbe essere possibile cancellare i dati relativi a ogni singolo gioco anziché l'intero profilo utente. L'articolo Google Play giochi potrebbe presto permettere di cancellare i dati dei singoli giochi proviene da TuttoAndroid.

Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese : Secondo alcune indiscrezioni sembra che Google possa commercializzare un Google Pixel di fascia media e dal prezzo più abbordabile in alcuni mercati: ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane, visto che il presunto lancio sarebbe previsto per l'estate. L'articolo Un Google Pixel di fascia media potrebbe debuttare tra qualche mese proviene da TuttoAndroid.

Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 : Alcuni dettagli intravisti sul file APK originale del Pixel Launcher fanno pensare a una barra di ricerca rinnovata. Il noto Launcher di Google potrebbe introdurre la novità in occasione del lancio dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, variazione che potrebbe fungere da esempio per un design tutto nuovo del Google Pixel Launcher. L'articolo Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 proviene da ...

Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android : Google potrebbe essere obbligata a dovere versare ad Oracle Corp. miliardi di dollari per danni in virtù di una sentenza di una Corte d'Appello Federale L'articolo Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe acquisire Lytro - la startup delle foto messe a fuoco dopo lo scatto : Lytro sarebbe sulla lista della spesa di BigG, azienda che ha inventato la tecnologia che permette di mettere a fuoco una foto dopo averla scattata

Google potrebbe acquisire Lytro - la startup delle foto messe a fuoco dopo lo scatto : (foto: Alessio Jacona) L’ultima società finita nel mirino dello shopping di Google potrebbe avere un nome noto: è quello di Lytro. La startup negli anni scorsi si è conquistata la luce dei riflettori per aver prodotto due modelli di fotocamera basati sulla promettente tecnologia light field, che anziché trattare la luce memorizzandone le informazioni utilizzando pixel su una superficie bidimensionale, si concentra sul comportamento dei ...

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 [AGG.1 Chrome Canary] : [Aggiornamento 18/03/2018] La possibilità di attivare le notifiche native di Windows 10 è stata abilitata in Chrome Canary. Google effettuerà dunque alcuni test e quando il tutto sarà stabile e privo di problemi verrà rilasciato al pubblico. Articolo originale, Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente ...

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi. L'articolo Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google, Amazon e Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Home potrebbe arrivare in Italia entro fine anno : Secondo una slide mostrata alla Google Digital News Inititative, tenutasi in questi giorni ad Amsterdam, Google Home potrebbe arrivare anche in Italia entro la fine del 2018, in un grande piano di espansione globale che comprende anche Google Assistant. L'articolo Google Home potrebbe arrivare in Italia entro fine anno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Maps potrebbe comunicare agli altri se la tua batteria sta per morire : (Foto: Getty Images) Google contro il panico: nel codice di Google Maps beta per Android è saltata fuori un’opzione che permetterebbe di conoscere i livelli di batteria del telefono insieme all’invio della posizione. La possibilità di condividere la propria posizione (corrente e non) è una delle funzioni più pratiche dell’app per la navigazione di The Big G. La possibilità rendere visibile una forbice sul livello di batteria ...

