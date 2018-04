Gomme invernali | occhio alle multe | ecco quando bisogna cambiarle

Gomme moto invernali : obbligatorie oppure no? : Tra la pioggia, il freddo e il gelo la domanda sorge quasi spontanea: ma se per le auto vige la …

Gomme invernali : falsi miti e quando e dove sono obbligatorie : Grazie alle loro speciali lamelle e alla profondità del battistrada, le Gomme invernali permettono di viaggiare in sicurezza anche sul …

Gomme invernali - tutti i miti da sfatare. La sicurezza passa da qui : Gli automobilisti italiani hanno ormai cominciato a familiarizzare con quello “strano” oggetto chiamato gomma invernale. Ovvero pneumatici specificamente studiati per rendere al meglio alle basse temperature (sotto i 7°), sul bagnato, in mezzo a neve o fango. E anche su fondi ghiacciati. Non a caso si riconoscono dalla marcatura M+S (Mud+Snow, ovvero fango+neve) e dal pittogramma alpino, ovvero una montagna con tre picchi con dentro ...