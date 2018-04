Golf | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Conterà l’ordine di

oasport

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha stabilito idideldi. Si tratterà della seconda edizione consecutiva, dopo il ritorno ai Giochi a seguito di ben 112 anni di assenza (St. Louis 1904 ultima edizione delolimpico prima di Rio 2016). Asi giocherà al Kasumigaseki Country Club, sito a Kawagoe, nella prefettura di Saitama. Saranno assegnati due titoli, uno maschile ed uno femminile, secondo la formula dello stroke-play su 72 buche, come accade settimanalmente sui circuiti americano ed europeo. QUANTI ATLETI PARTECIPANOSaranno 120 iisti partecipanti: 60 uomini e 60 donne (visto il field ridotto rispetto ai tornei tradizionali non sarà previsto il taglio). Lasarà stabilita secondo gli stessiadottati per l’edizione di Rio, ovvero in base all’ordine di merito ...