God of War avrà quattro livelli di difficoltà

God of War : Svelati i 4 livelli di difficoltà : God of War è alle porte, la prossima settimana sarà ufficialmente disponibile nei negozi. In attesa della nostra Recensione, vogliamo anticiparvi tutti i livelli di difficoltà presenti in gioco. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. God of War: I livelli di difficoltà Di seguito vi riportiamo i livelli di difficoltà nei quali potete ...

God of War : gli sviluppatori parlano della personalizzazione dell'HUD : Non c'è modo giusto o sbagliato di giocare , ..., ma per quei fan che sono sensibili all'HUD, o forse per la gente che vuole fare streaming o registrare e preferirebbe avere meno UI possibile, eccovi ...

God of War : gli sviluppatori svelano la modalità immersiva senza HUD e altre personalizzazioni : Pochissimi giorni ci separano dall'arrivo dell'atteso God of War e, in vista del lancio, le informazioni sono sempre più numerose. Le ultime notizie si focalizzavano sul sistema di progressione implementato nel gioco, ora arrivano ulteriori novità condivise dagli sviluppatori sul sito ufficiale del titolo.Nello specifico, Jeet Shroff, gameplay/AI engineering di God of War, ha pubblicato un post in cui parla di un altro elemento incluso nel ...

La longevità di God of War sembra essere molto variabile : God of War è in uscita tra pochi giorni, ma alcuni fortunati hanno avuto la possibilità di mettere le mani sul gioco in anticipo: oltreoceano, infatti, diversi rivenditori stanno "rompendo" il day one della nuova esclusiva PS4 in arrivo il 20 aprile. L'elemento di maggiore interesse, o uno dei più interessanti, riguarda la longevità del gioco: sembra che portare a termine esclusivamente la storia principale non renda God of War poi così ...

Rotto day one God Of War - trapela peso e immagini fronte e retro copertina : Mentre mancano ancora dieci giorni all'uscita su PS4 di God Of War, pare che il day one sia stato già Rotto. In qualche modo la copia destinata a negozi fisici e online di God of War, ovviamente in versione PS4, è trapelata. Come lo sappiamo? Semplice, c'è Reddit. L'utente "kemar7856" ha condiviso le immagini della copia di vendita al dettaglio, sia fronte che retro. Non è certamente la prima volta né è il primo gioco che è trapelato prima ...

God of War : il nuovo video si concentra sul sistema di progressione : God of War, l'attesissima esclusiva PS4 e l'ultimo capitolo della lunga serie di giochi d'azione di Sony, uscirà finalmente tra pochissimi giorni. In vista del lancio, gli sviluppatori hanno rilasciato diversi video che descrivono diverse parti del gioco, come la colonna sonora. Oggi è stato pubblicato un altro di questi video, che descrive in dettaglio la progressione.Nel video riportato da Dualshockers, il Gameplay Designer, Jason McDonald, ...

Il nuovo video di God of War si focalizza sulla colonna sonora : Con il lancio di God of War sempre più vicino, Sony continua a stuzzicarci rilasciando video dietro le quinte. Stavolta abbiamo avuto modo di approfondire la soundtrack e conoscere la lingua utilizzata nella partitura, il vecchio norvegese.Il nuovo God of War rompe la tradizione usando la mitologia norrena come fonte di ispirazione rispetto al greco. Come segnala Dualshockers, per riflettere questo cambiamento, Peter Scaturro, il principale ...

God of War : Tra critiche e pre-order cancellati : Il nuovo God of War è alle porte e salvo imprevisti entro o dopo l’uscita vi proporremo la nostra Recensione, nel frattempo vogliamo condividere con voi le parole di Cory Barlog, il game director del gioco, il quale ha deciso di rispondere alle tante critiche che gli sono state mosse da parte di coloro che hanno deciso di cancellare il pre-order del gioco, dopo averlo visto in azione. God of War: Capolavoro o Epic Fail? Credo che ...

God of War : Cory Barlog invita i giocatori a provare il titolo prima di giudicarlo : God of War rappresenta sicuramente una delle uscite per PS4 di maggior peso e, con l'avvicinarsi del lancio della nuova avventura di Kratos, continuano ad emergere informazioni sul gioco. Le ultime sono state condivise, ancora una volta, da Cory Barlog, che ha confermato l'assenza dei celebri mini giochi e, allo stesso tempo, la presenza di modalità aggiuntive oltre la campagna principale.Ora il director di God of War torna già protagonista con ...

Niente mini giochi in God of War ma ci saranno modalità aggiuntive oltre alla storia principale : Ci siamo quasi, l'uscita di God of War si avvicina a grandi passi e le informazioni sull'esclusiva PS4 sono quasi all'ordine del giorno. Tra gli ultimi interessanti dettagli condivisi da Cory Barlog, ci sono quelli relativi alla longevità, la nuova avventura di Kratos durerà più di 40 ore, quindi si preannuncia un'esperienza di gioco piuttosto lunga.Ora, il director ha svelato qualche altra informazione su God of War rispondendo ai fan su ...

God of War : ecco quanto spazio occorrerà per l'installazione : Man mano che ci avviciniamo all'uscita del prossimo God of War, le informazioni sul gioco si fanno sempre più numerose, le ultime ci svelavano interessanti dettagli sulla longevità, ma i giocatori, con l'avvicinarsi del lancio del nuovo episodio della serie, stanno cominciando anche a chiedersi quanto spazio su disco dovranno utilizzare per installare il titolo. Ebbene, grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, sembra che la risposta a ...

Svelato il peso che God of War occuperà su PlayStation 4 : God of War uscirà per PlayStation 4 nel corso del mese di aprile, e rappresenta di fatto l'uscita di maggiore peso tra le release del mese corrente di questo 2018 davvero ricco di titoli e di esclusive. Un "peso" che la nuova creatura di Santa Monica Studio non esercita soltanto a livello mediatico, ma anche in termini di gigabyte: è stato infatti Svelato quanto occuperà la nuova avventura di Kratos sulla vostra console ammiraglia ...

Completare God of War al 100%? Ci vorranno più di 40 ore : Vi ricordate quando parlando della longevità di God of War, Cory Barlog indicò un range che spaziava dalle 25 alle 35 ore? Si tratterebbe già così di una durata superiore ai precedenti God of War e al grosso dei progetti story-driven ma a quanto pare si trattava di una stima sin troppo al ribasso.Questo è ciò che traspare dalle ultime dichiarazioni del director sulle pagine di GamesRadar+: "Uno dei system designer ha appena effettuato un ...