Gli iPhone del 2019 come Huawei P20 Pro | tripla fotocamera in vista?

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra Gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A cosa fare attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...

iPhone X - la reazione deGli ex possessori di smartphone Samsung : iPhone X, ultimo ed apprezzatissimo top di gamma di Apple, è fatto molto parlare di sé in virtù delle innovazioni relative al design ed al software. Le differenze rispetto ai predecessori sono piuttosto evidenti e, in un attimo, anche gli stessi iPhone 8 ed 8 Plus sono apparsi alquanto datati. A tale riguardo, sarebbe interessante analizzare l'opinione di consumatori che, ex possessori di smartphone Samsung, hanno poi deciso di passare alla ...

Fototessera Fai Da Te Con iPhone : La MiGliore App : Un’applicazione gratuita per iPhone permette a tutti gli utenti dello smartphone di Apple di creare (e stampare) una Fototessera senza la necessità di recarsi da un fotografo. Crea la tua Fototessera gratuitamente da solo con iPhone Creare fototessere con l’iPhone Come fare una Fototessera a casa? Quali sono le dimensioni di una Fototessera? Quella per il passaporto invece […]

Batteria iPhone con iOS 11.3 miGliorata : programma sostituzione a 29 euro garantito per nuovo stato? : La Batteria iPhone con iOS 11.3, rilasciato lo scorso giovedì, sta mostrando dei segnali positivi? Si verificano ancora arresti improvvisi dei melafonini con percentuali basse (magari intorno al 10%) di carica residua? Ancora, il programma di sostituzione della componente a 29 euro è sempre attivo? Intanto possiamo finalmente spezzare una lancia a favore di Apple che con la nuova funzione appunto "Stato della Batteria" sembra aver raggiunto un ...

OfferteApp iPhone - i miGliori sconti del weekend di Pasqua - : FineScanner PRO PDF Scanner ABBYY Economia Universal v.6.7.8, 08/01/15 ' 32.99 ' 64.99 Scanner multifunzione per dispositivi mobili in grado di acquisire testo dovunque ci si trovi e in qualsiasi ...

iOS 11.3 - Apple aggiorna Gli iPhone : ecco tutte le novità : La visione del mondo reale attraverso la fotocamera ha ora una risoluzione maggiore del 50 percento e supporta l'autofocus per una prospettiva ancora più nitida. Solo per i possessori dell'ultimo ...

La nuova opzione per Gli iPhone con batterie usurate : Dopo le polemiche dei mesi scorsi, Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS per escludere il rallentamento degli iPhone (a vostro rischio e pericolo) The post La nuova opzione per gli iPhone con batterie usurate appeared first on Il Post.

Rilasciato iOS 11.3 - ma solo per ultimi iPad : la situazione deGli iPhone : iOS 11.3 non è affatto una versione OS fantasma: come riportato da 'PhoneArena.com', la release è stata già rilasciata, peccato al momento solo per gli iPad da 9.7 pollici di fresca presentazione, gli ultimi gioielli di Cupertino annunciati lo scorso 27 marzo a margine del keynote 'Let's Take a Field Trip' tenutosi a Chicago. I primi ordini arriveranno localmente non prima della fine di questa settimana, pronti alla ricezione di iOS 11.3 fin ...

L'iPhone pieghevole/ La Apple studia come rivoluzionare il mondo deGli smartphone : bisognerà attendere il 2020 : L'iPhone pieghevole, l'Apple sta studiando come rivoluzionare il mondo degli smartphone: bisognerà attendere il 2020 per un dispositivo che sarà in grado di fare cose incredibili.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:36:00 GMT)

La miGlior custodia per l’iPhone X : Secondo il sito di recensioni del New York Times: è sottile, rugosa ed economica, e ha dei piccoli airbag sugli angoli The post La miglior custodia per l’iPhone X appeared first on Il Post.

Barbie - iPhone e maGlie di Trump : cinque simboli deGli Usa prodotti in Cina : uno dei simboli del sogno americano, nonché il prodotto bandiera della Mattel. Peccato che la Mattel abbia chiuso il suo ultimo stabilimento produttivo in terra statunitense nel lontano 2002, peraltro ...