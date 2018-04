Gli Internazionali di Roma 2018 si giocheranno in Piazza del Popolo

Tennis - Roma si prepara aGli Internazionali Bnl : ... che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche ...

Tennis - Roma si prepara aGli Internazionali Bnl : È un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di Roma. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha ...

Tennis - Gli Internazionali di Roma scendono in strada 'Si giocherà a Piazza del Popolo' : Roma - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Clamorosa innovazione agli Internazionali di Roma, in programma dal 7 al 20 maggio prossimi. Per la prima volta alcuni incontri si disputeranno ...

Danza - arte - cultura e moda si incontrano a Monaco per l'annuale evento deGli esami internazionali della Methode Russe de Monte-Carlo de ... : In parallelo alla sua carriera sviluppatasi in 35 paesi nel mondo, l'étoile Lorena Baricalla ha desiderato mettere a punto la sua metodologia di insegnamento, secondo la propria esperienza artistica ...

Internazionali d'Italia 2018 : Nadal guida la truppa deGli uomini. Donne - ci sono Masha e Serena : A cominciare dalla danese Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, la spagnola Garbine Muguruza, semifinalista nel 2017 e 2016, stagione in cui poi trionfò nello Slam parigino e l'ucraina Elina ...

Migranti - le ong voGliono chiarimenti 'Qual è il ruolo dei libici in acque internazionali ' : La nave Aquarius di Sos Mediterranee approda a Messina con 292 Migranti e un carico di nuove polemiche che rilanciano un interrogativo già oggetto della prima interrogazione del nuovo Parlamento ...

Youtopia di Berardo Carboni aprirà Gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento - Best Movie : «Questo film compie un duplice percorso, da un lato fotografa la realtà così come essa è: cinica, spietata, asfissiante spiega il regista Bernardo Carboni dall'altro apre alla speranza di un mondo ...

8 cose dalle amichevoli internazionali : daGli errori dell'Argentina al Brasile senza Neymar : Intanto, il trequartista sul suo lato, uno dei migliori giocatori al mondo, ha fatto un movimento inutile verso l'esterno e non è più raggiungibile. Vale la pena allontanare dalla porta De Bruyne, ...

Ciclismo : la prossima edizione deGli Internazionali d'Italia sarà da cardiopalma : La gara Open maschile della seconda tappa di Internazionali d'Italia Series verrà trasmessa in diretta streaming integrale sui canali ufficiali del circuito, con highlights delle prove Open Donne, ...

Cina sfida Gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

Terremoto in Messico di magnitudo 7.2. "Trema Oaxaca - evacuati Gli aeroporti internazionali" : Un violentissimo Terremoto è stato avvertito in Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, nella zona di Oaxaca, nella parte meridionale del Paese, è stata di...

Omaggio a Kubrick aGli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. : ... 5 giornate di lavori, che vedranno l'alternarsi di proiezioni, anteprime, retrospettive, tavole rotonde e Incontri alla presenza di vari ospiti del mondo del Cinema e della televisione.