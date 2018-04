Gli atleti olimpici svizzeri oggi a Palazzo federale

Trasferta ad Agrigento per Gli atleti della MTB Ragusa : I bikers allenati da Giuseppe Nascondiglio e Alessio Pagano saranno impegnati domenica nella Cross country dei templi

Saul a lezione da Ricardinho : in regalo i biGlietti di Atletico Madrid-Sporting : La partita è in programma giovedì alle 21.05, in diretta su Sky Sport 3HD. Video curiosi Guarda tutti i video

La storia dell’uomo che ha venduto sostanze dopanti a miGliaia di atleti : Ma vendeva una sostanza particolare per cui non è stato imputato e quasi nessuno degli atleti è stato squalificato The post La storia dell’uomo che ha venduto sostanze dopanti a migliaia di atleti appeared first on Il Post.

Liga : l'Atletico non sbaGlia - steso il Deportivo : Gameiro trasforma un rigore e Simeone batte Seedorf che vede i suoi sempre più vicini alla retrocessione

Vaccini - bassa adesione tra Gli atleti d’élite : nuove linee guida : “Un’incompleta promozione e adesione alle vaccinazioni”. E’ questo il rapporto tra immunizzazioni e sportivi professionisti, che “spesso sottostimano il rischio di diffusione di malattie infettive durante importanti manifestazioni sportive di livello internazionale, tra cui Mondiali di calcio e Olimpiadi”. E’ quanto emerge dal documento elaborato dalla Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : l’Italia trascorre la Pasqua in Georgia con 13 atleti - test importante in vista deGli Europei di Tel Aviv : Pasqua sul tatami in Georgia, dove a Tbilisi andrà in scena il Grand Prix tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile, una delle ultime tappe del percorso di avvicinamento verso gli Europei 2018 di Tel Aviv, in programma tra il 26 e il 29 aprile. I padroni di casa saranno presenti col “vestito buono” e hanno intenzione di fare incetta di podi al maschile nel torneo a loro più caro, ma la pattuglia dei partecipanti comprende svariati atleti in grado ...

Giochi olimpici di PyeongChang. Mattarella aGli atleti : "Grazie - avete onorato il Paese" : "Le Olimpiadi non sono soltanto un evento sportivo. Sono un momento di raccolta e convivenza umana, un'occasione di pace e lo si è visto a PyeongChang"

Atletica - cannonata di Tom Walsh : il Campione del Mondo scaGlia il peso a 22.67 - sesto di tutti i tempi. MiGlior misura dal 2003 : Tom Walsh si è letteralmente scatenato ai Campionati Neozelandesi di Atletica leggera. Il Campione del Mondo di getto del peso ha spedito il suo attrezzo a 22.67 metri: si tratta del record continentale e della nona Migliore misura mondiale di tutti i tempi (sesto atleta all-time, ricordiamo che il record mondiale appartiene allo statunitense Randy Barnes con il 23.12 datato 1990). Non si andava così lontano da ben 15 anni: nel 2003 Kevin Toth ...

Triathlon - World Cup 2018 : a New Plymouth cinque azzurri in gara. Massiccia presenza deGli atleti che prenderanno parte ai Giochi del Commonwealth : Una tappa di avvicinamento ai Giochi del Commonwealth: così è vista dagli atleti dei Paesi che facevano parte del vecchio impero britannico la gara di World Cup di Triathlon che si terrà nella notte italiana tra sabato e domenica a New Plymouth, in Nuova Zelanda, alla quale prenderanno parte anche cinque azzurri. Tra le donne la favorita numero uno è la statunitense Kirsten Kasper, che nella primissima parte di stagione ha centrato il quarto ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaGlia dell’Italia e i giovani in rampa di lancio. Tamberi e Palmisano le certezze - si sogna con la fiGlia di Fiona May : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è già partita, l’Italia dell’Atletica leggera proverà a essere protagonista ma la situazione non è certamente delle più rosee: il nostro movimento è in grande crisi, i risultato stentano ad arrivare e si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo è quantomeno quello di conquistare una medaglia dopo il pesantissimo zero di Rio 2016 ma le prestazioni viste agli ultimi ...

Germania - dall'atletica al calcio : le prime immagini di Usain Bolt con la maGlia del Borussia Dortmund : Dalla pista di atletica al rettangolo verde di gioco. Usain Bolt si dà al calcio: il più grande velocista di tutti i tempi ha conosciuto i possibili nuovi compagni di squadra del Borussia Dortmund, ...

Diego Costa accoGlie Dybala : "Sarebbe il benvenuto all'Atletico Madrid" : La visita a Madrid di Paulo Dybala non è passata inosservata. La Joya ha trascorso qualche ora nella Capitale spagnola ed ha anche cenato con il tecnico dell'Atletico, il connazionale Diego Pablo ...

Otto medaGlie per otto atleti della Basaki Ragusa : Incetta di medaglie per i giovani atleti della Basaki di Ragusa lo scorso fine settimana a Messina nella prima tappa del criterium giovanissimi