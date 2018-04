Gli appunti segreti di Zuckerberg Apple e regolamento europeo le carte più spinose

Cosa c'è scritto neGli appunti segreti di Zuckerberg al Congresso : In pratica l'indicazione qua sembra essere di stare sul vago, e non ci sono conferme del fatto che Facebook voglia estendere le protezioni europee sulla privacy a tutto il mondo, tema su cui nei ...

"Isoardi prendi appunti" - la consiGliera comunale islamica dà lezione di femminismo alla fidanzata di Salvini : Ironie, meme e fotomontaggi dopo che la showgirl aveva postatato una foto mentre stirava le camicie del fidanzato leghista. Ora si aggiunge il...

E guardando Gli appunti - Sergio il paziente alzò il sopracciglio : «Convergenze programmatiche, convergenze programmatiche, convergenze programmatiche». Sergio Mattarella srotola e riavvolge in continuazione il nastro del suo discorso di giovedì, dentro l’ufficio al secondo piano del Quirinale. Mentre si riascolta, passa l’indice sulla scrivania francese del ‘700 per assicurarsi che non si sia formato uno strato di polvere nella notte. «Formare una coalizione che possa avere la maggioranza in ...

Skuola.net - Gli appunti da testo a video in pochi secondi. Nuove opportunità per gli inserzionisti pubblicitari : L'obiettivo è di arrivare, dopo lo streaming, alla possibilità di scaricare quei contenuti per portarli sempre con sé. Ma il varo dei video appunti UGC, se da un lato consegna ai ragazzi maggiori ...

Pedofilia - il tribunale australiano autorizza Gli appunti sul cardinale Pell. Lui : "È accanimento" : Si tratta di annotazioni utilizzate dalla giornalista Louise Milligan per realizzare servizi televisivi per l'emittente in cui lavora e per scrivere il ibro "The cardinal the rise and fall of George Pell", il best seller dove vengono riportati dettagli prima non conosciuti di accuse rivolte al cardinale come l'abuso a danno di due coristi nella cattedrale di Melbourne verso la fine degli anni Novanta

Appunti definitivi sulla vexata quaestio meridionale. Girotondo foGliante : I confini dell'Italia sono stati rimarcati nelle urne durante le ultime elezioni politiche, quando i risultati elettorali hanno restituito l'immagine di un paese diviso tra la richiesta di nuove ...

Salvini - Gli appunti segreti fotografati in aereo : “Ministero per i Disabili - via le accise sulla benzina e sigarette elettroniche completamente detassate” : Salvini stamattina ha volato su un aereo Alitalia che l’ha portato da Milano a Roma: una viaggiatrice ha scattato una fotografia a un appunto che il leader della Lega e l’ha inviata al Giornale, che ha deciso di pubblicarla. Leggendo gli appunti emergono chiaramente alcuni punti del futuro (possibile) governo di Salvini. C’è un Ministero per i Disabili, un generico “Meno tasse“, un punto sulle accise della benzina ...

Il "partito di Gentiloni" si allarga. E altri appunti su una campagna aGli sgoccioli : Dopo Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni, anche Enrico Letta rompe il silenzio e si schiera al fianco della coalizione di centrosinistra e del premier Paolo Gentiloni. "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene", scrive l'ex premier del Pd su Twitter. Un endorsement che viene accolto con grande soddisfazione dal Pd. ...

Il 'partito di Gentiloni' si allarga. E altri appunti su una campagna aGli sgoccioli : Tanto, per il Cavaliere i 5 stelle non saranno mai al governo: 'Pur avendo un ottimo risultato, e davvero forse saranno la prima forza politica, sarà impossibile per loro raggiungere il 40 per cento ...

Gli appunti di Donald Trump : "Ricordarsi di ascoltare gli altri" : Donald Trump manca di empatia? È quanto si stanno domandando i social network, dopo la pubblicazione sulla stampa di una fotografia presto divenuta virale. L'immagine in questione riguarda gli appunti ...

Gli appunti di Donald Trump : Ricordarsi di ascoltare gli altri : Donald Trump manca di empatia? È quanto si stanno domandando i social network, dopo la pubblicazione sulla stampa di una fotografia presto divenuta virale. L'immagine in questione riguarda gli appunti che il Presidente avrebbe letto in occasione di un'incontro con i sopravvissuti della sparatoria in Florida, avvenuta lo scorso 14 febbraio. Grande commozione fra i presenti, soprattutto nel ricordare gli studenti deceduti, ma a un ...

Gli appunti segreti di padre Amorth su Medjugorie : «quei veggenti sono sinceri» : Città del Vaticano padre Gabriele Amorth, il noto esorcista recentemente scomparso, ha lasciato una serie di appunti inediti su Medjugorie, il contestato santuario delle apparizioni mariane....