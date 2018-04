Giulia De Lellis in ‘Senza veli’ | l’ultimo scatto su Instagram è hot GALLERY

Giulia De Lellis - il safari in Africa è hot : la foto seminuda fa il pieno di like : Saranno i 28 gradi della Tanzania dove Giulia De Lellis, ex del Gf Vip, è in vacanza con il suo amato Andrea Damante. Fatto sta che l'ultima foto pubblicata su Instagram è davvero...

Giulia De Lellis vittima di stalking. La confessione choc a “Le Iene” [VIDEO] : Giulia De Lellis vittima di stalking. L’ex gieffina vip lo confessa alla trasmissione “Le Iene”. L’esperta di tendenze, fidanzata di Andrea Damante rivela a Mary Sarnataro de “Le Iene” di essere stata vittima di stalking ed incontra, anche un suo hater: il classico leone da tastiera che insulta i vip in rete. Giulia De Lellis denuncia un episodio di stalking a le Iene La piccola Giulia, bistrattata dagli Haters durante la sua permanenza nella ...

