: #news Dell'Utri, i giudici: “La detenzione in ospedale non lede i diritti umani” di Giornale di Sicilia… - mezza_parola : #news Dell'Utri, i giudici: “La detenzione in ospedale non lede i diritti umani” di Giornale di Sicilia… - antimafia2000 : Dell'Utri: Giudici, detenzione ospedale non lede diritti umani -

Marcellopuò rein. Così il Tribunale di Sorveglianza di Roma che,per la terza volta in pochi mesi, ha bocciato il ricorso discusso sei giorni fa dai difensori'ex senatore di Forza Italia che chiedevano la sospensionea pena per gravi motivi di salute. Ha un tumore ed è ricoverato al Campus Biomedico di Roma. Per i, invece, "le attuali condizioni di detenzione dinon ledono i diritti umani".L'ex parlamentare sta scontando una condanna a 7 anni di reclusione.(Di mercoledì 11 aprile 2018)