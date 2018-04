Giornata del mare e della cultura marinara | oggi si celebra una risorsa di grande valore

La prima Giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2018 " Mercoledì 11 aprile : Eventi in live streaming - Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito, nella scheda di ogni evento, sul canale YouTube e sulla piattaforma video di IJF, dove è possibile seguire gli ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima Giornata. Detti : “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ Giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...

La Giornata del mare - il blu entra nelle scuole : ... il rispetto dell'ambiente, la biologia marina e l'impegno dell'Industria nautica per uno sviluppo sostenibile dell'economia del mare attraverso workshop, laboratori e dimostrazioni che si ...

Giornata della cultura marina : a Trieste biglietto ridotto alla mostra 'Nel mare dell'Intimità' : Un'occasione per ricordare che il mare è cultura, fonte di scienza, economia, sport e tempo libero. INFO/FONTE: Ufficio Stampa mostra 'Nel mare dell'Intimità' Leggi le Ultime Notizie >>>

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentaquattresima Giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Domenica 3 giugno la Giornata Nazionale dello Sport dedicata alla natura : La Giornata sarà incentrata sul tema "Lo Sport difende la natura", vicino alle istanze religiose ma anche a quelle declinate dal CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale ...

Terremoto Centro Italia - comitato Illica Vive : “La carta del rischio sismico è stata agGiornata?” : “Il comitato Illica Vive e’ accanto al popolo marchigiano per la terribile scossa di questa mattina”: lo si legge in una nota di Sabrina Fantauzzi, fondatrice del comitato Illica Vive ed Elvira Mazzarella segretario generale. “E’ dalle 5.11 che cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso la circuitazione delle informazioni e delle immagini per essere utili in un momento che ci ricorda l’inizio di questo ...

Video/ Catania Juve Stabia (0-0) : highlights della partita (Serie C 34^ Giornata) : Video Catania Juve Stabia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Pareggio a reti bianche al Massimino: etnei secondi.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Serie B Old Wild West - I migliori della 28Giornata : I migliori nelle diverse voci statistiche della 28giornata di Serie B Old Wild West, tredicesima di ritorno: Girone A Punti - Mario Gigena , La Buca del Gatto Basket Cecina, 34 Rimbalzi - Mirko Gloria ...

Video/ Avellino Perugia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ Giornata) : Video Avellino Perugia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita nella 34^ giornata della Serie B. Irpini al successo grazie alle reti di Castaldo, doppietta al 26' e 57'.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:08:00 GMT)

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : sfida Detti-Paltrinieri nei 400 stile libero - Simona Quadarella l’osservata speciale della prima Giornata : Si dia inizio alle danze! prima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. La rassegna nazionale, valida per la conquista del pass continentale, prenderà finalmente il via. Un day-1 nel quale le attese sono per due gare in particolare: i 400 stile libero maschili e gli 800 stile libero femminili. Nelle otto vasche vi sarà il grande ritorno di Gabriele Detti. Il toscano, fermato al termine del 2017 da un fastidioso ...

22 aprile - Giornata della Terra : una selezione di 10 proprietà ecofriendly - per la tutela della “casa comune” : Dal Lazio al Brasile: in occasione della Giornata della Terra (22 aprile), HomeAway®, esperto globale delle case vacanza, propone una selezione di proprietà che hanno fatto della tutela dell’ambiente la propria filosofia. A partire dalla progettazione fino alla gestione quotidiana, queste case rivelano una speciale attenzione nei confronti del Pianeta e sono la location ideale per una vacanza ecologica da trascorrere in famiglia o con amici. ...

Pallanuoto - A1 femminile : le statistiche del campionato. Siamo alla quinta Giornata di ritorno : giornata di pausa per il campionato di Pallanuoto femminile: Siamo alla quinta giornata del girone di ritorno, ci avviciniamo alla fase calda. Andiamo a scoprire le statistiche aggiornate. Classifica squadre Squadra Punti Partite in casa fuori totale G V N P G V N P G V N P L’EKIPE ORIZZONTE 34 5 5 0 0 7 6 1 0 12 11 1 0 CS PLEBISCITO PD 24 6 5 0 1 6 3 0 3 12 8 0 4 RAPALLO ...