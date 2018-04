Giornalisti | Giornata Memoria | Unci ricorderà anche Luigi Necco

meteoweb.eu

: Brutta giornata per la stampa italiana: minacce a @FedeAngeli e esclusione di @jacopo_iacoboni da evento politico d… - Ettore_Rosato : Brutta giornata per la stampa italiana: minacce a @FedeAngeli e esclusione di @jacopo_iacoboni da evento politico d… - domenicoastone : @CalamaiLuca Voi giornalisti siete la rovina di questa squadra…nn criticate questa dirigenza che fâ danni sul merca… - cesaregiorgian1 : Seconda giornata del XXXIII Congresso regionale Assostampa a Enna. Previsto a breve un mio intervento per favorire… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Al Teatro La Fenice di Venezia, nelle Sale Apollinee, il prossimo giovedì 3 maggio, si svolgerà l’11esimadelladeiuccisi da mafie e terrorismo, manifestazione promossa dall’Unione nazionali cronisti italiani in collaborazione con il Sindacatodel Veneto e con l’Ordine deidel Veneto. La manifestazione è stata inserita nella formazione professionale ed avrà inizio alle ore 9,30. Introdurrà i lavori, dopo i saluti delle autorità, la segretaria del Sindacatodel Veneto, Monica Andolfatto. A Venezia l’il giornalista napoletano, recentemente scomparso, ferito dalla camorra in un agguato avvenuto nel 1981: “Quando fu sparato papà sapeva di essere in pericolo ‘ osserva la figlia Alessandra‘ Glielo avevano fatto ...