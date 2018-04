Giochi del Commonwealth 2018 | tutti i risultati di mercoledì 11 aprile Manyonga e

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di martedì 10 aprile. Australia dominante nel nuoto - colpacci Semenya e Makwala nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi martedì 10 aprile. ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Annunciata doppietta giamaicana con Kimberly Williams (14.64) e Shanieka Ricketts (14.52), terza Thea Lafond da Dominica (13.92). 110 metri ostacoli – La Giamaica detta legge con Ronald Levy (13.19) e Hansle Parchment (13.22) che precedono l’Australiano Nicholas Hough ...

«Avevo una valigia di Giochi erotici». Puntata bollente de La Prova del Cuoco : cosa succede in studio : Puntata bollente per La Prova del Cuoco : la concorrente Elena della squadra del pomodoro parla del suo precedente lavoro e la conversazione diventa a luci rosse. La signora in questione, infatti, in ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di lunedì 9 aprile. Padroni di casa dominanti nel nuoto : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, lunedì 9 aprile tutte le gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. Ginnastica artistica Volteggio maschile: vince con il punteggio finale di 14.799 il padrone di casa Christopher Remkes. Battuti gli inglesi Courtney Tulloch e Dominick Cunningham. Parallele maschile: altra vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14.533. La spunta a pari merito con ...

Salvini - Berlusconi e Meloni : spetta a noi la formazione del governo - no a Giochi di palazzo : Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono: "un presidente del consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l'unità della coalizione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie". Di Maio a pranzo con Casaleggio e Grillo ad Ivrea

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black, dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’Australiana Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : quando si svolgono? Le date e il calendario. Appuntamento a Tarragona. Italia per il record : La calda estate sportiva, infarcita tra le tante cose dai Mondiali di calcio e dai nuovi European Championships, sarà arricchita anche dai Giochi del Mediterraneo. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum si disputerà a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio: sarà la città catalana ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati, un evento che regala sempre grandi emozioni e ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di venerdì 6 aprile. L’Australia incanta tra nuoto e ciclismo - vince Chad Le Clos : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, venerdì 6 aprile con la seconda giornata di gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. GINNASTICA ARTISTICA: Gara a squadre (femminile) – Il Canada ha trionfato con quattro decimi di vantaggio sull’Inghilterra. Ellie Black, Shallon Olsen, Isabela Onyshko, Brittany Rogers e Jade Chrobok totalizzano 163.075 e riescono così a battere le quotate rivali ...

Spider-Man - tutti i videoGiochi dell’Uomo Ragno dal 1978 a oggi : In occasione dell’annuncio della data ufficiale per il nuovo gioco di Spider-Man realizzato da Insomniac Games, che arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre, proviamo a ripercorrere in questa retrospettiva la storia videoludica di uno dei più amati supereroi. Il rapporto che ha legato, tra alti e bassi, l’arrampicamuri al mondo dei videogiochi parte dal lontano 1978 quando si ritrova a essere protagonista della ...

Giochi del Commonwealth 2018 : le australiane firmano il nuovo primato del mondo nella 4×100 sl a Gold Coast : Una chiusura con il botto nella prima giornata di gare nell’Optus Aquatic Centre di Gold Coast (Australia), riservata al nuoto in piscina, nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth. La 4×100 stile libero donne australiana si è esaltata nella vasca di casa, firmando il nuovo primato del mondo e, ovviamente, conquistando il successo in finale. 3’30″05 il crono per le “aussie” (migliorando il ...

Bellaria - torna l'isola dei curiosi : mercatino - Giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...

Frizzi - a Ballando con le stelle Milly Carlucci “si lascia andare”. Prima di dare il via ai Giochi la conduttrice ricorda l’amico scomparso ma non riesce a trattenersi e scoppia a piangere. Quel che è successo durante la quarta puntata dello show è da brividi. Pubblico incredulo : Aveva detto che non se la sentiva, di andare in onda. Perché Quel vuoto che Fabrizio Frizzi le ha lasciato è troppo grande. E quindi Milly Carlucci non aveva voglia di presentare il suo Ballando con le stelle: non aveva l’allegria e l’energia necessarie per portare avanti lo show. Ma la Rai non ha voluto sentire ragioni. E il programma è andato in onda. Milly Carlucci ha dovuto farlo. Ironia della sorte, era successa una cosa simile quando ...

Giochi del Commonwealth 2018 : parata di stelle a Gold Coast - le Nazioni dell’Impero si sfidano : Dal 4 al 15 aprile si disputeranno i Giochi del Commonwealth, competizione quadriennale che in questa occasione si svolgerà a Gold Coast (Australia). Si tratta dell’evento sportivo più importante dell’anno per quelle Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Dunque gli atleti di ben settanta Paesi, provenienti da ogni Continente, si daranno battaglia in ben 19 sport: tutti vorranno salire sul podio più ...

Perugia - Del Prete : 'Oggi ci Giochiamo tanto' : Lorenzo Del Prete , difensore del Perugia , parla a Sky Sport prima della sfida contro la Cremonese : 'Le insidie sono dietro l'angolo, la Cremonese non sta vivendo un momento positivo. La classifica la guardiamo e stiamo lavorando per dare il massimo ad ...

Più eSports e meno sport tradizionali tra i giovani : una ricerca evidenzia il boom dello streaming legato ai videoGiochi : Si tratta di quasi un'ora in più rispetto alle due ore e 33 minuti alla settimana dedicati in media a guardare gli sport "tradizionali". Altri dati interessanti: Il 77% parla di frustrazione legata ...