Gigi D' Alessio | il figlio Claudio a processo | botte e lesioni alla domestica

“Picchiata e minacciata”. Il figlio di Gigi D’Alessio nei guai : a parlare proprio lei - che lo accusa di una violenza folle e inaudita. Una testimonianza davvero scioccante : Difficile pensare che possa succedere altro in casa Gigi D’Alessio, considerante il vortice di notizie, davvero di ogni tipo, che hanno interessato il cantante partenopeo in queste ultime settimane. A partire, ovviamente, dalla rottura con Anna Tatangelo, un amore che si è interrotto all’improvviso dopo tanti anni e un figlio insieme, con tanto di indiscrezioni subito piovute dal cielo sulle nuove, rispettive fiamme (aleggia ...

Figlio di Gigi D’Alessio rinviato a giudizio per lesioni e violenza contro la sua ex colf : Sarà processato per lesioni e violenza privata Claudio D’Alessio, Figlio del cantautore napoletano Gigi, rinviato a giudizio per la vicenda della presunta aggressione nei confronti della colf ucraina Halyna Levkova, 40 anni, avvenuta il 5 luglio 2014 in un appartamento al quartiere Parioli di Roma, dove la domestica – secondo il suo racconto – è stata picchiata, per poi essere cacciata da casa. La denuncia fu depositata pochi giorni ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo : il supergossip sulla loro separazione Video : La separazione tra #Gigi D'Alessio e #Anna Tatangelo, coppia di cantanti molto amata ma anche molto criticata, risulta essere sempre un argomento in gran voga nell'ultimo periodo. Come tutti i fan gia' sapranno, i due cantanti annunciarono lo scorso anno la presenza di una fortissima crisi nel loro rapporto [Video]. Assieme all'ufficializzazione della notizia, però, i due protagonisti chiesero al pubblico anche massimo riserbo in merito alla ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo : il supergossip sulla loro separazione : La separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, coppia di cantanti molto amata ma anche molto criticata, risulta essere sempre un argomento in gran voga nell'ultimo periodo. Come tutti i fan già sapranno, i due cantanti annunciarono lo scorso anno la presenza di una fortissima crisi nel loro rapporto. Assieme all'ufficializzazione della notizia, però, i due protagonisti chiesero al pubblico anche massimo riserbo in merito alla vicenda data ...

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi c’era anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

Gigi D’Alessio : «Le storie non si cancellano» : «Dopo 13 anni ci sono delle fasi un po’ particolari ma siamo due genitori che si impegnano a essere bravi genitori. Ce lo dirà il tempo cosa saremo». Anna Tatangelo, 31 anni, torna a parlare, ospite del Maurizio Costanzo show, della separazione da Gigi D’Alessio, 50, datata giugno 2017. «Dopo tanti anni noi donne abbiamo bisogno di tante conferme quotidiane», ha aggiunto, «quando cerchi delle cose e non arrivano non resta che ...

Anna Tatangelo al Costanzo Show - Gigi D'Alessio telefona a sorpresa : video Video : Poche settimane fa l’intervista di Anna Tatangelo [Video] a Vanity Fair sembrava chiudere definitivamente il sipario sulla love story con Gigi D’Alessio. Le parole della cantante non lasciavano equivoci ed erano in netto contrasto con le affermazioni dell’artista napoletano a Verissimo. “Non è vero che siamo tornati insieme, abbiamo un figlio in comune ed è normale che la domenica pranziamo insieme. Con orgoglio la musicista di Sora ha ...

