Sei persone sono disperse in seguito ad un pesante smottamento del terreno nella prefetturase di Oita, a sud ovest dell'arcipelago. La polizia di Nakatsu ha ricevuto un allarme relativo ad unache minacciava diverse abitazioni, tre delle quali sono state completamente sepolte. Le forze di autodifesa sono state spedite sul luogo in attesa di iniziare le procedure di emergenza sul versante della montagna, che misura 100 metri in larghezza e 60 metri in altezza(Di mercoledì 11 aprile 2018)